"Kalifornijska kompanija 'Štraus Femili Krimeri' povlači više organskih proizvoda sladoleda u različitim pakovanjima zbog mogućeg prisustva metalnih fragmenata", navodi se u obaveštenju koje je u petak objavila FDA, preneli su danas američki mediji pozivajući se na saopštenje Američke agencije za hranu i lekove (FDA).

Potrošači se pozivaju da ne konzumiraju opozvani sladoled i da ga bace.

Američka kompanija "Straus Family Creamery" je poznati proizvođač organskog mleka, jogurta i premium sladoleda iz savezne države Kalifornije. Kompaniju je 1994. godine osnovao Albert Straus, a smatra se prvom 100% sertifikovanom organskom mlekarom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kompanija potiče iz mesta Maršal u okrugu Marin, severno od San Franciska, dok se proizvodnja danas uglavnom odvija u gradu Rohnert Park u Kaliforniji.

Njihovi proizvodi prodaju se širom SAD, naročito u lancima poput Whole Foods i specijalizovanim prodavnicama zdrave hrane. Straus sladoled poslednjih godina stekao je veliku popularnost i na društvenim mrežama, posebno među ljubiteljima „clean label“ proizvoda.

