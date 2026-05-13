Jedna od najpoznatijih luksuznih destinacija na Jadranu uskoro će ponovo dočekivati goste nakon višegodišnjeg političkog i pravnog spora koji ju je držao zatvorenom za javnost.

Posle pet godina pauze, crnogorski Sveti Stefan vraća se na turističku mapu sveta. Čuveni ostrvski kompleks, prepoznatljiv po kamenim kućama i narandžastim krovovima, ponovo će biti otvoren za posetioce tokom leta 2026. godine. Time će biti okončan dug period neizvesnosti koji je jednu od najpoznatijih destinacija na Jadranu udaljio od turista i svetske javnosti. Povratak Svetog Stefana smatra se važnim trenutkom za crnogorski turizam, piše Mondo.

Šta je bio predmet spora

Luksuzni rizort zatvoren je 2021. godine zbog sukoba između zakupaca, kompanija, sa jedne strane, i Vlade Crne Gore sa druge. Glavni problem bio je pristup plažama koje okružuju ostrvo. Lokalno stanovništvo protestovalo je zbog ograničavanja prilaza obali koja je decenijama važila za javno dobro, a spor je vremenom prerastao u ozbiljan politički i pravni problem koji je na kraju doveo do zatvaranja kompleksa.

Nakon višegodišnjih pregovora postignut je dogovor za koji vlasti tvrde da štiti interese države, ali i pokušava da pronađe ravnotežu između ekskluzivnog turizma i potreba lokalnog stanovništva.

Novi sporazum doneće i promene kada je reč o pristupu plažama. Dve od tri plaže u neposrednoj blizini rizorta biće otvorene za sve posetioce. Među njima je i plaža Sveti Stefan, jedna od najfotografisanijih lokacija na Jadranu, kao i manja Kraljeva plaža, smeštena među borovima.

Ipak, deo ekskluzivnosti po kojoj je ovo mesto poznato biće sačuvan. Kraljičina plaža, koja se nalazi u mirnoj i izolovanoj uvali, ostaće dostupna isključivo gostima hotela Aman Sveti Stefan. Pored ponovnog otvaranja ostrva, turistima će tokom cele godine biti dostupna i Vila Miločer, nekadašnja letnja rezidencija kraljice Marije Karađorđević.

Bogata istorija

Sveti Stefan ima bogatu istoriju koja dodatno doprinosi njegovoj posebnosti. Nekadašnje utvrđeno ribarsko selo iz 15. veka povezano je sa kopnom uskim peščanim sprudom, a pedesetih godina prošlog veka pretvoreno je u jedinstveni grad-hotel. Vrlo brzo postalo je omiljeno mesto svetske elite i poznatih ličnosti.

Tokom decenija na Svetom Stefanu boravile su brojne svetske zvezde, među kojima su Elizabet Tejlor, Merlin Monro, Sofija Loren i princeza Margaret.

Jedan od detalja po kojima je ovo mesto posebno poznato jeste i karakteristična ružičasta nijansa peska na plažama. Ona nastaje mešanjem sitnog peska sa usitnjenim crvenim školjkama i kamenčićima, što pod jadranskim suncem stvara prepoznatljiv i gotovo nestvaran prizor.

Ponovno otvaranje Svetog Stefana planirano je za 1. jul 2026. godine.

