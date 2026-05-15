Ovo potvrđuje i analiza tima CyberWings koja je kroz sistemsko praćenje manje dostupnih i sakrivenih delova interneta (Cyber Threat Intelligence CTI – prikupljanje informacija o sajber pretnjama), identifikovala veliki broj kompromitovanih podataka klijenata domaćih banaka.



Interesantno je da najveći broj kartica nije ukraden upadom u sisteme banaka, već putem fišinga, prevarantskih sajtova na kojima korisnici, verujući da plaćaju carinu ili poštu, nesvesno sami predaju svoje podatke kriminalcima.



Oprez pri naručivanju preko interneta

Ovakvi nalazi potvrđuju da su korisnici najverovatnije postali žrtve lažnih e-commerce platformi ili su podatke sa kartica izložili trećim licima na nebezbednim mestima.



Najveći deo kartica koje su otkrivene izdale su banke koje posluju u BiH ili njihove partnerske banke u okviru istih bankarskih grupacija u inostranstvu.



Sa preko 2.000 otkrivenih kartica iz BiH, poručuju u CyberWings, jasno je da problem nije apstraktan i da se direktno tiče svakog ko karticu koristi za online kupovinu ili u svakodnevnim transakcijama.



"Iza svakog broja na dark webu stoji konkretan građanin koji je u nekom trenutku ostavio podatke gde ne bi trebalo ili je njegove podatke neko prikupio bez znanja i pristanka. Svaki podatak koji namerno ili nesvesno podelite, bilo na lažnom sajtu, bilo na recepciji hotela, može završiti na mestu na kojem ne želite da bude", rekli su za Capital u CyberWings, piše Capital.ba.



Kažu da ranim otkrivanjem kompromitovanih kartica banke mogu pravovremeno reagovati i blokirati karticu, kontaktirati korisnika i izdati novu, pre nego što kriminalci stignu da je iskoriste.



Objašnjavaju da se podacima o korisnicima kartica trguje u delu mreže koja nije dostupna putem klasičnih pretraživača poput Google-a i kojem se pristupa putem posebnog web browser-a.



