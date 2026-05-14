Hrvatska gradi novu trajektnu luku vrednu skoro 20 miliona evra

Projekat vredan skoro 20 miliona evra

Nova luka biće izgrađena u mestu Perna, nedaleko od Orebić, a projekat obuhvata izgradnju operativnog keja, centralnog pristaništa, putničkog i voznog terminala, parkinga i prateće infrastrukture.

Prema dostupnim podacima, vrednost projekta procenjuje se na oko 19,5 miliona evra, dok je najveći deo sredstava obezbeđen iz fondova Evropske unije.

Nova luka trebalo bi da bude povezana sa lukom Polačište na Korčula, čime bi se modernizovala trajektna linija između Pelješca i Korčule.

Jedan od najvažnijih projekata posle Pelješkog mosta

Ovaj projekat smatra se jednim od najvažnijih infrastrukturnih ulaganja na jugu Hrvatske nakon izgradnje Pelješki most.

Očekuje se da nova luka značajno poboljša protok turista, robe i vozila tokom turističke sezone, kada su saobraćajne gužve u Orebiću posebno izražene.

Orebić godinama opterećen gužvama

Poslednjih godina Orebić se suočava sa velikim saobraćajnim problemima zbog intenzivnog trajektnog saobraćaja prema Korčuli, naročito tokom leta.

Luka Perna planirana je kako bi deo saobraćaja bio preusmeren van centra grada i kako bi se omogućio efikasniji utovar i istovar vozila.

Projekat su ranije pratile i kontroverze povezane sa tenderima i izborom izvođača radova.

Izabran izvođač radova

Prema pisanju portala Južni.hr, ovih dana konačno je izabran izvođač radova za izgradnju luke Perna, čime je otvoren put za početak realizacije projekta.

Posao je dobila kompanija Tekso Molior.

"Županijsko-lučka uprava, kao nosilac projekta Luke Perna, sprovela je postupak javne nabavke za izbor izvođača radova, a sada vam svečano objavljujem da je u petak doneta odluka o izboru izvođača radova" rekao je gradonačelnik Orebića Tomislav Ančić.

On je dodao da je ovo veliki korak napred i dokaz da su preduzete sve potrebne aktivnosti kako bi počela realizacija i luke i obilaznice oko Orebića.

(Izvor: Biznis info/Danijela Sinanović)

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: