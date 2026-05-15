Tojer je istakao da je energetska kriza izazvana sukobom u Ukrajini ubrzala procese i ukazala na neophodnost čvršćeg povezivanja.

Prema njegovim rečima, Srbija je iskoristila priliku da se dobro pripremi za specifičan model integracije koji je EU ponudila zemljama kandidatima, a koji se odnosi isključivo na energetski sektor.

"Srbija je pokazala da je lider u implementaciji složenog zakonodavstva u oblasti energetike i veoma se dobro spremila za integraciju. Čak i uz sporije procese unutar EU, Srbija će imati šansu da već početkom 2028. godine poveže svoje tržište električne energije sa tržištem Unije", naglasio je Tojer, piše Juronjuz.

On je zaključio da bi ovaj korak bio istorijski za energetsku bezbednost zemlje, jer bi omogućio slobodnu trgovinu energijom po evropskim standardima, što bi donelo direktne i značajne koristi za celokupnu domaću ekonomiju.

Time se, kako navodi, put Srbije ka EU jasno definiše kroz konkretne i strateški važne projekte u sektoru energetike.

