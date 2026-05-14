"Jedna stvar oko koje su se danas složili je da će naručiti 200 mlaznjaka... Hteli su 150, dobili su 200", rekao je Tramp, a prenosi Foks njuz.

U intervjuu za Foks njuz, Tramp je takođe otkrio detalje svojih razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o Iranu i Ormuskom moreuzu.

Prema njegovim rečima, Si mu je rekao da Kina neće slati vojnu opremu Iranu i da želi da ključni plovni put ostane otvoren.

"Kina neće obezbediti vojnu opremu"

"Rekao je da neće obezbediti vojnu opremu. To je velika izjava", rekao je Tramp, komentarišući odnos Kine sa Teheranom.

Tramp je dodao da Kina ima snažan interes za stabilnost u Persijskom zalivu jer uvozi velike količine nafte iz regiona.

"Rekao je da tamo kupuju mnogo nafte i da bi želeli da nastave to da rade", rekao je američki predsednik, dodajući da bi Si „voleo da vidi otvoren Ormuski moreuz".

Peking još nije potvrdio Trampove tvrdnje, piše Indeks.hr

U saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova nije pomenut Iran niti Ormuski moreuz, već je navedeno samo da su dvojica lidera razgovarala o "važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima", uključujući Bliski istok, rat u Ukrajini i Korejsko poluostrvo.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.