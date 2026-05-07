Kompanija je saopštila da je postigla dogovor sa investicionom kućom Bikon Sekjuritis Limited, koja će biti jedini agent u vezi sa privatnim plasmanom do 15,6 miliona redovnih akcija.



Planirano je prikupljanje do 10 miliona kanadskih dolara, odnosno oko 6,2 miliona evra, a sredstva će biti usmerena na istraživanja i razvoj rudarskih projekata u Bosni i Hercegovini, Bocvani i Australiji.



Za domaću javnost posebno je zanimljiv projekat kod Foče, gde kompanija istražuje nalazišta srebra, cinka i olova unutar dinarskog metalogenog pojasa, područja koje se smatra izuzetno perspektivnim za rude plemenitih i baznih metala.



Iz kompanije navode da će deo prikupljenog novca biti uložen udodatna geološka istraživanja, bušenja i proširenje postojećih istražnih programa. Prema dostupnim informacijama, privatni plasman obuhvata emisiju do 15.625.000 akcija po ceni od 0,64 kanadska dolara, odnosno oko 0,4 evra po akciji.



Zatvaranje transakcije očekuje se tokom maja, nakon regulatornih odobrenja i ispunjavanja svih potrebnih uslova. Istočna Bosna sve zanimljivija stranim rudarskim kompanijamaRastući interes stranih rudarskih kompanija za projekte u Bosni i Hercegovini poslednjih godina dodatno je pojačan globalnom potragom za strateškim i plemenitim metalima, posebno zbog sve veće tražnje za sirovinama važnim za energetsku tranziciju, industriju i razvoj novih tehnologija, prenosi Oslobođenje.



Područje istočne Bosne već duže vreme privlači pažnju međunarodnih istraživačkih kompanija zbog bogate geološke strukture i prisustva različitih mineralnih resursa.



Vest o novim ulaganjima stiže samo dan nakon informacije da je australijska kompanijaRidžener end Risorsis NLdobila saglasnost akcionara za preuzimanje firme Orikalkum d.o.o., vlasnika projekta Srebrenica Northu Bosni i Hercegovini, piše Kamatica.com.



Kompanija je saopštila da će narednih nedelja pristupiti realizaciji obavezujućeg ugovora o kupoprodaji i završetku procesa akvizicije. Projekat Srebrenica Northobuhvata istraživanje polimetalnih nalazišta srebra, bakra, antimona, cinka i olova, a nalazi se unutar Tetijskog metalogenog pojasa, jednog od najznačajnijih rudarskih područja u Evropi.





