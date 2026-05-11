Kompanija Zvečevo je protekle godine prikazala neto gubitak od 8,5 miliona, uz poslovne prihode od 12,5 miliona evra. Ovo je prva cela poslovna godina pod upravom novog vlasnika, ruskog biznismena Denisa Štengelova.

On je pretprošle godine preko firme Flexway Adriatic postao vlasnik Zvečeva. Za 75 odsto udela Štengelov je vlasniku Zdravku Alviru platio 11 miliona evra. Potom je isplatio i male akcionare, pa je danas stoprocentni vlasnik.

Štengelov vlasničkikontroliše i KDV, prehrambenu kompaniju u Rusiji koja se bavi i proizvodnjom slatkiša. Poseduje i maloprodajni lanac Yarche! sa više od 1.000 supermarketa u Rusiji. Upravo zbog tog lanca očekivalo se da će prihodi Zvečeva rasti, ali oni i dalje padaju, piše Danica, prenosi B92.

Veliki gubitak

Tako je u dve godine ruskog vlasništva Zvečevo ostvarilo ukupan gubitak od gotovo 15 miliona evra. Zbog toga su krajem protekle godine kapital i rezerve požeške kompanije bile u minusu od čak 16 miliona evra, otkrivaju podaci Finansijske agencije. To zapravo znači da je Zvečevo danas u "tehničkom stečaju".

Međutim, pošto iza nje stoji privatni vlasnik za koga se pretpostavlja da svojim kapitalom može da garantuje izmirenje svih obaveza, pravi stečaj ipak nije proglašen. Kako piše Danica, u ovom trenutku niko ne zna kakvu je sudbinu Zvečevu namenio novi gazda Denis Štengelov koji živi u Australiji.

Hrvatsku kompaniju kupio je preko novoosnovanog preduzeća u toj zemlji, koje je u vlasništvu firme Flexway iz Dubaija.

Kako navode hrvatski mediji, očekivalo se da će prva godina njegovog dolaska, 2024, biti godina sređivanja računa i čišćenja bilansa, a da će 2025. pokazati stvarne namere vlasnika prema domaćoj konditorskoj kompaniji. Ipak, druga godina je po brojkama osetno gora od prve.

Zanimljivo je da je na čelu Zvečeva, kao jedini član uprave, ostao Hrvoje Alvir, sin bivšeg vlasnika Zdravka koji je kompaniju prodao bogatom Rusu. U upravi Zvečeva bio je i Ilija Karamatić, osoba od najvećeg poverenja novog vlasnika, ali više nije.

Ilija Karamatić ostao je direktor firme Flexway Adriatic, koja poseduje 100 odsto akcija Zvečeva, i glavni menadžer ruske kompanije KDV grupa (u vlasništvu Štengelova) za to tržište. Ujedno je i predsednik Nadzornog odbora Zvečeva.

Zanimljivo je da je Karamatić u međuvremenu postao i stoprocentni vlasnik Fudbalskog kluba Gorica, čiji je i direktor. Iza njega se, po svemu sudeći, krije upravo kapital ruskog biznismena Denisa Štengelova.

Plate su ipak rasle

Zvečevo je prošle godine zadržalo punu zaposlenost, nije otpustilo nikoga, pa su ostali na oko 190 zaposlenih. Prosečna neto primanja svih zaposlenih tokom protekle godine iznosila su nešto više od 1.000 evra.

To je za oko 100 evra više u odnosu na pretprošlu godinu, kada je prosečna plata u Zvečevu bila blizu 900 evra neto mesečno. To svakako uliva dozu optimizma da bi poslovne brojke mogle da se poprave.

Rasla je i ukupna aktiva preduzeća, koja je poslednjeg dana prošle godine iznosila oko 29 miliona evra, što je čak 70 odsto više nego prethodne.

Dakle, raste vrednost imovine, ali sporije od dugova i minusa, pa je kapital na kraju ipak negativan, i to čak 16 miliona evra.

