Popović je izneo projekciju da će direktni prihodi od nacionalnog poreza na ugljenik i uvoz iznositi između 120 i 140 miliona evra, ali je naglasio da je ključni cilj zaštita domaće privrede i pristup evropskim sredstvima.

Popović je istakao da CBAM regulativa pogađa 3.500 kompanija u Srbiji koje zapošljavaju 4,5 odsto ukupne radne snage, od kojih 1.000 firmi direktno izvozi na tržište EU.

On je upozorio da bi bez adekvatnog nacionalnog sistema oko 120 miliona evra godišnje završavalo direktno u fondovima Evropske unije, umesto da ostane u domaćoj ekonomiji. Kao odgovor na te izazove, Srbija u saradnji sa Beogradskom berzom radi na lansiranju berze za trgovanje emisionim jedinicama (EUA).

"Naš cilj je da napravimo efikasan tržišni mehanizam, ne samo za Srbiju već za ceo Zapadni Balkan. Želimo da omogućimo našim kompanijama direktan pristup evropskim sredstvima za dekarbonizaciju, kako bi za svaki evro koji plate kao obavezu, kroz podsticaje i fondove dobile dva nazad", poručio je Popović, piše Juronjuz.

Pomoćnik ministra je objasnio da je uvođenje poreza na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda neophodno kako bi se zaštitilo lokalno tržište od nelojalne konkurencije iz ekonomija koje ne primenjuju ekološke standarde.

On je zaključio da će fokus Ministarstva finansija u narednom periodu biti na podzakonskim aktima koji će precizno definisati povraćaj sredstava privredi, čime će se proces dekarbonizacije ubrzati i pretvoriti u konkurentsku prednost srpske industrije.

