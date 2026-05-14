Usred beskrajnog Južnog Atlantika, daleko od standardnih turističkih ruta, luksuznih odmarališta i užurbanog života, nalazi se mesto koje izgleda kao da je ispalo iz nekog drugog vremena.

Zove se Tristan da Kunja i često se naziva najizolovanijim naseljenim ostrvom na svetu.

Najbliže naseljeno mesto je udaljeno više od 2400 kilometara, a do ostrva se ne može doći avionom jer, pazite, nema aerodroma! Jedina opcija je višednevno putovanje brodom preko turbulentnog Atlantika...

Internet je spor, a brodovi stižu samo nekoliko puta mesečno

Na ovom udaljenom komadu zemlje živi nešto više od 200 stanovnika, a skoro svi su povezani porodičnim vezama.

Njihov svakodnevni život odvija se u jedinom naselju na ostrvu, Edinburgu Sedam mora, koje meštani jednostavno zovu "Naselje".

Nalazi se u podnožju aktivnog vulkana Kraljice Marije, okruženo zelenim padinama, surovim liticama i okeanom koji istovremeno pruža život i izolaciju njegovim stanovnicima.

Na ostrvu nema semafora, tržnih centara, hotela niti prometnih puteva. Postoji samo jedna prodavnica, jedna škola, jedan mali bolnički centar, jedna policijska stanica i samo nekoliko osnovnih usluga. Internet je spor i nestabilan, mobilni signal je ograničen, a dolazak pošte ili namirnica često zavisi od vremenskih uslova i retkih brodova koji stižu iz Južne Afrike.

Putovanje koje traje danima

Do Tristan da Kunje se najčešće stiže iz Kejptauna, a putovanje brodom traje između pet i sedam dana, ponekad i duže ako je okean uzburkan. Brodovi ne plove svaki dan, samo nekoliko puta mesečno, tako da odlazak na ostrvo zahteva detaljno planiranje i mnogo strpljenja.

Za mnoge je to deo fascinacije. U svetu gde je skoro svaki kutak planete dostupan avionom za nekoliko sati, postoji mesto do kog je i dalje teško doći.

Kada su mora uzburkana, stanovnici mogu biti potpuno odsečeni od ostatka sveta nedeljama.

Stanovnici ovog arhipelaga žive veoma jednostavno. Većina porodica se bavi ribolovom, poljoprivredom i stočarstvom. Posebno su poznati po izvozu jastoga, što je jedan od glavnih izvora prihoda. Zemljište je uglavnom zajedničko, a zajednica funkcioniše gotovo kao veliko selo u kojem svi učestvuju u svakodnevnom životu.

Zanimljivo je da na ostrvu postoji samo nekoliko prezimena. Skoro svi stanovnici su potomci malog broja doseljenika koji su stigli tokom 19. veka.

Među najčešćim prezimenima su Glas, Svejn, Grin, Rodžers i Repeto. Deca pohađaju malu školu, stanovnici slave praznike i organizuju društvena okupljanja zajedno, a život se kreće sporijim tempom nego skoro bilo gde drugde na planeti.

Vulkan koji je ispraznio celo ostrvo

Iako danas deluje mirno i idilično, život na ostrvu nije uvek bio lak. Godine 1961, vulkan Kraljice Marije eruptirao je u blizini naselja, primoravajući celokupno stanovništvo da se evakuiše u Veliku Britaniju.

Stanovnici su prvi put iskusili savremeni gradski život, ali mnogi se nisu mogli tamo prilagoditi. Većina njih se vratila na svoje izolovano ostrvo usred Atlantika nekoliko godina kasnije.

Takođe, na ovom egzotičnom ostrvu ima veoma malo turista, a posetioci moraju unapred da zatraže dozvolu da bi stigli, piše Putni kofer.

Smeštaj je uglavnom organizovan kod lokalnih porodica, jer nema tradicionalnih hotela. Zato oni koji uspeju da stignu do ovog mesta često kažu da su doživeli nešto potpuno drugačije od svega što poznaju.

