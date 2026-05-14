Kineska carinska uprava je u četvrtak najpre ažurirala status velikog broja američkih postrojenja, navodeći da su njihove izvozne dozvole ponovo aktivne. Međutim, nedugo zatim, isti objekti su na zvaničnom sajtu označeni kao "istekli", čime je praktično poništeno prethodno odobrenje.

Ova promena dogodila se u trenutku održavanja samita između američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog lidera Sija Đinpinga u Pekingu, što je dodatno pojačalo političku težinu odluke.

Više od 400 pogona izgubilo status

Prema dostupnim podacima, više od 400 američkih fabrika za preradu govedine već je izgubilo pravo na izvoz u Kinu tokom prethodne godine, nakon što su dozvole izdane u periodu od marta 2020. do aprila 2021. godine istekle bez obnavljanja.

Time je oko 65 odsto ranije registrovanih američkih pogona ostalo bez pristupa jednom od najvećih svetskih tržišta za govedinu.

Trgovinski signal u jeku pregovora

Obnavljanje licenci tumačilo se kao potencijalni signal popuštanja tenzija i moguća pobeda američkih proizvođača, posebno jer je Bela kuća prethodnih nedelja isticala da će ovo pitanje biti jedna od tema razgovora na samitu.

Međutim, nagli preokret u Pekingu ponovo je otvorio pitanje stabilnosti trgovinskih odnosa između dve najveće svetske ekonomije.

Tržišni udar za američke proizvođače

Među pogođenim kompanijama nalaze se i veliki industrijski igrači kao što su Cargill i Tyson Foods, čiji su pogoni bili uključeni u proces obnavljanja dozvola.

Izvoz američke govedine u Kinu već je u padu, sa oko 500 miliona dolara prošle godine, u odnosu na 1,7 milijardi dolara u 2022. godini, što pokazuje značajan gubitak tržišnog udela usled trgovinskih tenzija.

Politička i ekonomska poruka

Stručnjaci ocenjuju da ovakvi potezi često imaju i širu političku dimenziju, služeći kao signal u pregovorima između Pekinga i Vašingtona, dok istovremeno stvaraju dodatnu neizvesnost za kompanije koje zavise od kineskog tržišta, piše Rojters.

U trenutku kada su lideri SAD i Kine razgovarali o proširenju saradnje u trgovini i poljoprivredi, odluka o ponovnom obustavljanju licenci pokazala je da tenzije između dve zemlje i dalje ostaju izražene.

