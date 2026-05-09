Nermin Čoloman iz mesta Živkovići kod Zenice odlučio je da proda farmu sa 40 muznih krava, čime bi se završilo višedecenijsko porodično bavljenje proizvodnjom mleka, koje je počelo još pre rata.

Nakon smrti oca, koji je pokrenuo farmu i godinama gradio proizvodnju, Nermin i njegov brat nastavili su porodični posao, ulažući veliki trud i sredstva kako bi ga održali. Ipak, nagomilani problemi sa otkupom mleka, kašnjenjem isplata i, kako tvrdi, nepravilnostima u kontroli kvaliteta, doveli su ih do odluke da odustanu, pišu Nezavisne, prenosi Telegraf biznis.

„Mi smo u otkupu mleka još od pre rata, otac je počeo i predavao mleko lokalnoj mlekari. Sve je bilo u redu, a onda su počela kašnjenja plata — prvo mesec, pa mesec i po, pa dva i više. Troškovi hrane, radnika i poreza su ogromni, a novac kasni“, rekao je Nermin za „Agroklub“.

Novi otkupljivač - novi problemi

Na farmi se mesečno proizvodi oko 18 do 20 tona mleka. Problem, kako kaže, nije bio samo u kašnjenju isplata, već i u neizvesnosti koja je rasla iz meseca u mesec. U pokušaju da pronađu stabilnijeg otkupljivača, prešli su kod druge mlekare, ali ni tu problemi nisu prestali.

„Oni su uredni sa isplatama, ali su počeli da nam vraćaju mleko. Mi smo ga slali na analize u druge laboratorije i bilo je potpuno ispravno“, tvrdi Čoloman.

On navodi da je farma pod stalnim veterinarskim nadzorom i da su higijenski uslovi visoki, uz instaliran mlekovod. Na farmi se nalaze krave simental, holštajn i montafon rase.

Spor oko kontrole kvaliteta

Poseban problem, kaže, nastao je zbog načina na koji se radi alkoholni test.

„Oni koriste odnos 2:1, a po našim iskustvima i pravilima koristi se odnos 1:1 sa alkoholom od 72 do 75 odsto“, naveo je on.

Prema njegovim rečima, dodatne provere koje su sami uradili pokazale su da se mleko ne gruša ni na 75 odsto alkohola, što, kako tvrdi, ukazuje da su testovi mlekare netačni ili neujednačeni.

„Zbog toga nam vraćaju i po tonu mleka, kao da nije ništa. To je bila kap koja je prelila čašu“, rekao je Nermin.

Prodaja farme i emotivan kraj

Porodica je donela odluku da proda 40 muznih krava, dok za dodatnih 15 junica još razmatraju šta će uraditi. Prosečna proizvodnja po kravi iznosi više od 20 litara mleka dnevno, što vlasnik ocenjuje kao veoma dobar rezultat za lokalne uslove.

„Kupaca ima, ali uglavnom žele da biraju pojedinačna grla. Nama to ne odgovara — ili prodaješ ozbiljno ili ne“, kaže on.

Iako je odluka teška, Nermin naglašava da farma za njih nikada nije bila samo posao, već i život i porodična tradicija.

