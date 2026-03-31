Govoreći o projektu Južne gasne interkonekcije, Čović je naglasio značaj investicija koje bi mogle dostići čak 1,5 milijardi dolara.



"Definisana je kompanija koja bi trebala preuzeti taj posao. Planirano je više energetskih projekata, kao i projekte vezane za aerodrome u Mostaru i Sarajevu, te niz drugih investicija. Ukupno se procenjuje da bi vrednost ulaganja mogla iznositi oko milijardu i po dolara", rekao je Čović.



Dodao je da se očekuje da tokom ove sedmice Predstavnički dom i Dom naroda potvrde izmene i dopune zakona o Južnoj gasnoj interkonekciji koje je utvrdila Vlada, čime bi se stvorili uslovi za realizaciju projekta.



Posebno je naglasio važnost međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji bi trebao biti potpisan do kraja aprila.



"Konačan cilj je da do kraja četvrtog meseca bude potpisan sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Veća ministara BiH. Plan je da se to desi u Dubrovniku, tokom velikog foruma na kojem će prisustvovati i predstavnici američke administracije", otkrio je Čović.



Istakao je da se Južna gasna interkonekcija naslanja na Hrvatsku, što dodatno naglašava regionalni značaj projekta.



Prema njegovim rečima, jedno od ključnih pitanja koje i dalje predstavlja prepreku realizaciji investicija jeste pitanje državne imovine.



"Tokom razgovora sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, kako u Sarajevu tako i u Zagrebu, jasno smo istakli da pitanje državne imovine može biti ozbiljna prepreka za realizaciju ovog i drugih projekata od javnog interesa", rekao je Čović, prenosi Biznisinfo.ba.



Dodao je da je potrebno pronaći rešenje koje će omogućiti nesmetanu realizaciju investicija, uključujući i eventualno preciznije tumačenje postojećih odluka ili njihovo redefinisanje.



Čović je naveo i da postoji određeni stepen saglasnosti među političkim akterima u BiH kada je reč o ovom pitanju.



"Treba zaštititi interese Bosne i Hercegovine, ali istovremeno omogućiti normalno funkcionisanje sistema. Nadležnosti različitih nivoa vlasti moraju se poštovati u skladu s Ustavom, uz bolju koordinaciju između kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa", zaključio je.



