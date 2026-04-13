Nekoliko avio-kompanija upozorilo je da imaju zalihe goriva samo za dve do tri nedelje, zbog čega je evropsko udruženje aerodroma ACI Europe izrazilo ozbiljnu zabrinutost, prenosi Net.hr.



Nestašica goriva mogla bi rezultirati povećanjem cena avio karata, ali i smanjenjem broja letova. Koliko će to uticati na ovogodišnje dolaske u Hrvatsku vazdušnim putem?



Ako Ormuski moreuz - kroz koji prolazi oko 40 odsto svetskih zaliha mlaznog goriva - uskoro ne bude u potpunosti otvoren, čak ni turisti koji su već kupili karte neće biti sigurni u svoj dolazak, jer bi mlazno gorivo moglo jednostavno da nestane za nekoliko nedelja. Prema pismu, koje su objavili svetski mediji, problemi sa snabdevanjem mogli bi se pojaviti već u maju.



Turisti su svesni da je povećanje cena avio karata neizbežno.



"Verovatno će porasti. To se dešava trenutno, ali se nadam da neće ići dalje. Nadam se da će cene ponovo pasti", kaže Irac Majkl, dok njegova zemljakinja Meri dodaje:



"Kupili smo karte da dođemo ovde pre nekoliko meseci, tako da nisu bile skupe. Dobra vrednost, zato smo i došli. Ali za leto ostajemo u Irskoj jer su karte skupe. Sve će biti skuplje".



Avioni se i dalje snabdevaju prethodno kupljenim zalihama goriva, ali dobavljači ne mogu da garantuju isporuke u maju. Očekuje se da će cene avio karata porasti za najmanje 25 odsto, jer su se cene goriva udvostručile od početka rata u Iranu.



Aerodrom Zadar je zadovoljan početkom predsezone. April je 17 odsto bolji nego prošle godine. Kakva je situacija sa gorivom? Kažu: isto kao i na drugim aerodromima u Hrvatskoj. INA ih sve snabdeva.



Zadar je vazdušnim putem povezan sa preko 70 destinacija. Prošle godine, od proleća do jeseni, u Zemunik je sletelo više od 1,6 miliona putnika. Gužva na prvom većem prolećnom događaju u Zadru - "Tuna, suši i vino" - odražava trenutni porast dolazaka.



"Svake godine imamo sve više posetilaca, a ove godine imamo izuzetno veliki broj stranaca. To se može videti i čuti na turi", kaže Iva Bencun, direktorka Turističke zajednice Zadra.



Neke avio-kompanije širom sveta su već počele da smanjuju broj letova i povećavaju cene karata. Turistička industrija je svesna da će ove sezone biti dosta prilagođavanja i improvizacija, jer je teško predvideti razvoj i posledice situacije na Bliskom istoku.



"U tom slučaju, ostajemo samodestinacija, i logično, čak i ako bude pokušaja edukacije avio-kompanija, verovatno će prvo patiti one najduže. Stoga, duge rute, ne samo zbog potrošnje goriva, već i zbog opšteg osećaja nesigurnosti, pa je kraće lokacije logičnije nastaviti održavati", zaključuje Bencun.



Neki turisti napominju da dolazak automobilom nije opcija za njih.



"O, ne, ne. To će biti preskupo za nas. Došli smo ovde avionom. Karte su bile veoma jeftine i zato putujemo", kaže Slovak Robert, a Amerikanka Naja, koja studira u Pragu, kaže da se odlučila za vikend putovanje jer su cene ranije bile pristupačne:



"Nekada je bilo oko 20 evra za let, a sada je preko 50 evra".



U svom obraćanju, ACI Europe je zatražio uspostavljanje praćenja snabdevanja na nivou EU kako bi se pomoglo vazduhoplovnoj industriji, ali i ekonomijama evropskih zemalja koje u značajnoj meri zavise od turizma, da prevaziđu krizu.



