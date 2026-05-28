EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,54 100,84din 101,14
CAD CAD 72,80 73,02din 73,24
AUD AUD 71,99 72,21din 72,43
GBP GBP 135,24 135,65din 136,06
CHF CHF 128,04 128,43din 128,81
KURSNA LISTA

Svet

Osnivač tehnološkog giganta odlazi sa čela firme posle skoro 20 godina

Osnivač i dugogodišnji izvršni direktor Dropbox Dru Hjuston najavio je povlačenje sa čelne funkcije nakon skoro dve decenije vođenja kompanije, a fokus će ubuduće usmeriti na nove projekte iz oblasti veštačke inteligencije.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug 28.05.2026.10:34
0
Osnivač tehnološkog giganta odlazi sa čela firme posle skoro 20 godina
Foto: Shutterstock
Privremena penzija u Srbiji - građani često zbunjeni, PIO fond otkriva kako se sve obračunava
Foto: John Wreford/Shutterstock
 Privremena penzija u Srbiji - građani često zbunjeni, PIO fond otkriva kako se sve obračunava
Prethodna vest
Kako prljavština i so izazivaju misteriozne kvarove - da li sme da se pere električni motor
Foto: Iryna Inshyna/Shutterstock
 Kako prljavština i so izazivaju misteriozne kvarove - da li sme da se pere električni motor
Sledeća vest

Posle skoro 20 godina odlazi sa mesta direktora

Hjuston će preći na poziciju izvršnog predsednika upravnog odbora, dok će kompaniju ubuduće voditi dosadašnji direktor proizvoda Ašraf Alkarimi.

Dropbox važi za jednog od pionira u oblasti skladištenja podataka u klaudu, prenosi CNBC.

Kompaniju je Hjuston osnovao pre gotovo 20 godina, a danas njene usluge koristi više od 18 miliona pretplatnika širom sveta, posebno profesionalci iz oblasti medija, dizajna i arhitekture.

Fokus na veštačku inteligenciju

Govoreći o svojoj odluci, Hjuston je istakao da želi da se posveti novim preduzetničkim projektima povezanim sa razvojem veštačke inteligencije.

"Nikada nije bilo uzbudljivije vreme za razvoj novih ideja i proizvoda" - poručio je Hjuston.

On smatra da veštačka inteligencija već sada menja način života i poslovanja širom sveta.

Dropbox pod pritiskom velike konkurencije

Iako je kompanija tokom prethodnih godina ostvarila milijarde dolara prihoda i uspešno izašla na berzu 2018. godine, Dropbox se suočava sa snažnom konkurencijom tehnoloških giganata poput Google, Apple, Amazon i Microsoft.

Tržišna vrednost kompanije trenutno iznosi nešto više od šest milijardi dolara, što je znatno manje u odnosu na period nakon izlaska na berzu.

Nova promena u vrhu kompanije

Dropbox je istovremeno saopštio da će tokom jula funkciju direktora proizvoda preuzeti Majk Tores, dosadašnji rukovodilac u Google-u.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Izvršni direktor promena dropbox

Povezane vesti

EU uvodi nova pravila od 1. jula - mnogi vozači će morati da ugrade poseban uređaj
Foto: Freepik

EU uvodi nova pravila od 1. jula - mnogi vozači će morati da ugrade poseban uređaj

13:27 | 0
"Čovek iz naroda, pravi inženjer" - on preuzima kormilo jedne od namoćnijih firmi na planeti
Foto: frantic00 / Shutterstock.com

"Čovek iz naroda, pravi inženjer" - on preuzima kormilo jedne od namoćnijih firmi na planeti

12:11 | 0
Odlazi Tim Kuk - stvorio je giganta koji danas vredi 4.000 milijardi dolara
Foto: FotoField / Shutterstock.com

Odlazi Tim Kuk - stvorio je giganta koji danas vredi 4.000 milijardi dolara

09:53 | 0
Kraj ere u najmoćnijoj kompaniji - Tim Kuk odlazi sa mesta izvršnog direktora Epla
Foto: Ringo Chiu / Shutterstock.com

Kraj ere u najmoćnijoj kompaniji - Tim Kuk odlazi sa mesta izvršnog direktora Epla

09:36 | 0
Vocap uvodi veliku promenu - nova opcija drastično ograničava ko može da vam šalje poruke
Foto: Shutterstock

Vocap uvodi veliku promenu - nova opcija drastično ograničava ko može da vam šalje poruke

10:10 | 0
Komentari (0)

Svet

Evropska komisija kaznila Temu - ilegalni proizvodi više neće prolaziti
Foto: Unsplash

Evropska komisija kaznila Temu - ilegalni proizvodi više neće prolaziti

14:07 Svet
Vaši razgovori sa AI menjaju internet - Čet Dži-Pi-Ti postaje najveća reklamna platforma
Foto: Yta23/Shutterstock

Vaši razgovori sa AI menjaju internet - Čet Dži-Pi-Ti postaje najveća reklamna platforma

13:16 Svet
Zelenski ne odustaje - traži rekordni zajam od EU
Foto: Photoibo/Shutterstock

Zelenski ne odustaje - traži rekordni zajam od EU

11:36 Svet
Dolar i cena nafte rastu, ali su nade investitora izbledele
Foto: The Lumenist/Shutterstock

Dolar i cena nafte rastu, ali su nade investitora izbledele

09:32 Svet
Građani se "kuvaju" na 35 stepeni - najbogatija zemlja Evrope ima novac za sve, ali ne i za klime
Foto: DimaBerlin/Shutterstock

Građani se "kuvaju" na 35 stepeni - najbogatija zemlja Evrope ima novac za sve, ali ne i za klime

08:17 Svet
Tramp: "Još nisam zadovoljan..."
Foto: Andrew Leyden/Shutterstock

Tramp: "Još nisam zadovoljan..."

08:05 Svet
Ekonomisti upozoravaju - svetu preti nestašica nafte i gasa
Foto: Alexey Bakharev/Shutterstcok

Ekonomisti upozoravaju - svetu preti nestašica nafte i gasa

14:49 Svet
Sve više poslodavaca razmišlja o otpuštanjima - kriza steže nemačku privredu
Foto: Shutterstock

Sve više poslodavaca razmišlja o otpuštanjima - kriza steže nemačku privredu

14:22 Svet
Nemačka sprema veliku reformu rada - da li osmočasovno radno vreme odlazi u istoriju?
Foto: Shutterstock

Nemačka sprema veliku reformu rada - da li osmočasovno radno vreme odlazi u istoriju?

11:58 Svet
Volstrit na istorijskom vrhuncu - analitičari upozoravaju na "euforiju nalik dot-kom balonu"
Foto: Chansak Joe/Shutterstock

Volstrit na istorijskom vrhuncu - analitičari upozoravaju na "euforiju nalik dot-kom balonu"

11:57 Svet

Najnovije

Najčitanije

21min

Promet na Beogradskoj berzi veći od 142 miliona dinara

1H

Odlazak na more više neće biti isti - Vlada Hrvatske najavljuje izmene u oporezivanju privatnog smeštaja

1H

Stiže 300 miliona dinara podrške - nova pomoć proizvođačima mleka u prahu

2H

Prostire se kroz tri države - na najvećem evropskom poluostrvu nalazi se više od 550.000 jezera

2H

Evropska komisija kaznila Temu - ilegalni proizvodi više neće prolaziti

1D

Za tri noćenja traže i do 1.500 evra - paprene cene na Jadranu

1D

Mnogi tek na moru shvate šta putno osiguranje više ne pokriva

1D

Cena stoke ponovo oscilira - negde pale cene prasadi, negde poskupela jagnjad

1D

Pad cena nafte vratio optimizam na evropske berze

1D

Krećete na more kolima? Ovo su nove cene putarina do Grčke

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.789,00 €
ETH ETH 1.733,83 €
LTC LTC 44,49 €
DOT DOT 1,06 €
BCH BCH 288,02 €
LINK LINK 7,82 €
BNB BNB 554,32 €
XMR XMR 336,23 €
Powered by CoinGecko API