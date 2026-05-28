Osnivač tehnološkog giganta odlazi sa čela firme posle skoro 20 godina

Posle skoro 20 godina odlazi sa mesta direktora

Hjuston će preći na poziciju izvršnog predsednika upravnog odbora, dok će kompaniju ubuduće voditi dosadašnji direktor proizvoda Ašraf Alkarimi.

Dropbox važi za jednog od pionira u oblasti skladištenja podataka u klaudu, prenosi CNBC.

Kompaniju je Hjuston osnovao pre gotovo 20 godina, a danas njene usluge koristi više od 18 miliona pretplatnika širom sveta, posebno profesionalci iz oblasti medija, dizajna i arhitekture.

Fokus na veštačku inteligenciju

Govoreći o svojoj odluci, Hjuston je istakao da želi da se posveti novim preduzetničkim projektima povezanim sa razvojem veštačke inteligencije.

"Nikada nije bilo uzbudljivije vreme za razvoj novih ideja i proizvoda" - poručio je Hjuston.

On smatra da veštačka inteligencija već sada menja način života i poslovanja širom sveta.

Dropbox pod pritiskom velike konkurencije

Iako je kompanija tokom prethodnih godina ostvarila milijarde dolara prihoda i uspešno izašla na berzu 2018. godine, Dropbox se suočava sa snažnom konkurencijom tehnoloških giganata poput Google, Apple, Amazon i Microsoft.

Tržišna vrednost kompanije trenutno iznosi nešto više od šest milijardi dolara, što je znatno manje u odnosu na period nakon izlaska na berzu.

Nova promena u vrhu kompanije

Dropbox je istovremeno saopštio da će tokom jula funkciju direktora proizvoda preuzeti Majk Tores, dosadašnji rukovodilac u Google-u.

