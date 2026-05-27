Na stočnoj pijaci u Smederevo niže su bile cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma i tovljenika od 80 do 120 kilograma. Prasad su se prodavala po ceni od 420 dinara za kilogram, dok je cena tovljenika iznosila 250 dinara. Ponuda je ocenjena kao prosečna.

Pad otkupnih cena prasadi evidentiran je i u klanicama južnobačkog okruga, gde su se prasad težine od 16 do 25 kilograma otkupljivala po cenama od 320 do 350 dinara za kilogram, dok je dominantna cena bila 320 dinara. Istovremeno, porasla je cena tovljenika težih od 120 kilograma, koji su se otkupljivali za 150 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Čačak u ponudi su bila prasad obe kategorije, kao i krmače za klanje, čija se cena kretala od 160 do 200 dinara po kilogramu, a najčešća cena bila je 200 dinara.

Rast cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma zabeležen je na pijaci u Kraljevo, gde su se prasad najčešće prodavala za 390 dinara po kilogramu, uz raspon cena od 360 do 400 dinara. U ponudi su bile i krmače za klanje, kao i priplodne nazimice, a njihove cene ostale su nepromenjene, navodi STIPS.

U klanicama na području Loznica takođe je došlo do rasta cena prasadi, pa je dominantna otkupna cena iznosila 480 dinara po kilogramu, uz raspon od 450 do 500 dinara. S druge strane, cena tovljenika težine od 80 do 120 kilograma pala je na 140 dinara po kilogramu.

Rast cena tovljenika zabeležen je u klanicama severnobačkog okruga, gde je cena dostigla 159,5 dinara po kilogramu, dok su se prasad otkupljivala po nepromenjenoj ceni od 319 dinara.

Niže cene prasadi evidentirane su i u klanicama na području Šabac, gde je dominantna cena iznosila 420 dinara po kilogramu, uz dobru ponudu. Cena tovljenika ostala je stabilna na nivou od 140 dinara za kilogram.

Kada je reč o ovcama i jagnjadi, na stočnoj pijaci u Kraljevu poskupeli su i jagnjad i jarad. Cene su se kretale od 480 do 520 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena bila 510 dinara. U ponudi su bile i ovce i ovnovi za priplod, bez promene cena u odnosu na prethodnu sedmicu.

U Čačku je zabeležen rast cena ovaca, koje su se prodavale po cenama od 160 do 200 dinara za kilogram, dok je dominantna cena iznosila 200 dinara. Otkup jagnjadi i dviski bio je dobar, ali bez promene cena.

Na području Loznice poskupele su ovce, pa je dominantna cena dostigla 220 dinara po kilogramu, dok su se jagnjad otkupljivala po nepromenjenoj ceni od 480 dinara.

Dobra potražnja za jagnjadima zabeležena je i u klanicama na području Šapca, gde je otkupna cena ostala stabilna na 500 dinara po kilogramu, dok je u sremskom okrugu cena jagnjadi porasla na 550 dinara po kilogramu.

Za razliku od drugih krajeva, na stočnoj pijaci u Užice došlo je do pada cena jagnjadi zbog dobre ponude. Cena se kretala od 420 do 450 dinara po kilogramu, a dominantna cena bila je 430 dinara. Niže cene jagnjadi zabeležene su i u klanicama ovog kraja, gde je dominantna otkupna cena takođe iznosila 430 dinara po kilogramu.

