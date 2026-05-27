Mnogi tek na moru shvate šta putno osiguranje više ne pokriva

Sezona letovanja i kupovine putnih zdravstvenih osiguranja zvanično je počela, ali ove godine mnoge turiste čeka neprijatno iznenađenje – pojedine situacije koje su ranije bile uključene u standardne polise sada zahtevaju dodatnu doplatu.

Turisti masovno kupuju polise pred more

Prema podacima domaćih turističkih agencija, više od 85 odsto građana Srbije na letovanje više ne putuje bez putnog zdravstvenog osiguranja.

Ipak, kako piše Blic, mnogi putnici polisu kupuju rutinski, gledajući uglavnom cenu, dok se najvažnije promene kriju upravo u uslovima osiguranja i takozvanim „sitnim slovima“.

Alergije, sunčanica i opekotine više nisu standardno pokrivene

Najveće promene odnose se na stanja koja su veoma česta tokom letovanja – alergije na sunce, opekotine, ubode meduza ili ježeva.

Prema novim pravilima pojedinih osiguravajućih kuća, najjeftiniji paketi sada uglavnom pokrivaju samo hitne intervencije koje direktno ugrožavaju život.

Čuvajte se - turističke agencije mogu da vam traže doplatu pred letovanje, više o tome pročitajte OVDE.

To znači da pregled i terapija zbog sunčanice ili jake alergijske reakcije u Grčka ili Crna Gora mogu biti naplaćeni između 80 i 150 evra, dok refundacija u Srbiji može biti odbijena ukoliko stanje nije procenjeno kao hitno.

Problem i za vozače skutera, kvadova i „banane“

Dodatne troškove mogu imati i turisti koji tokom odmora iznajmljuju skutere, kvadove ili koriste rekreativne aktivnosti na vodi.

Osiguravajuće kuće su pooštrile definiciju „rekreativnog sporta“, pa povrede tokom takvih aktivnosti često nisu pokrivene osnovnim polisama bez dodatne doplate za povećani rizik.

U slučaju ozbiljnijih povreda, troškovi lečenja mogu dostići i nekoliko hiljada evra.

Koliko koštaju polise ove sezone

Cene putnih osiguranja ove godine blago su povećane zbog rasta troškova medicinskih usluga u inostranstvu.

Standardna individualna polisa za deset dana uglavnom košta između 1.200 i 1.800 dinara, dok porodični paketi za četvoročlanu porodicu koštaju od 3.500 do 5.500 dinara.

Stručnjaci upozoravaju da ne treba štedeti na sumi pokrića, jer razlika između osnovnih i ozbiljnijih paketa često iznosi svega nekoliko stotina dinara.

Tri stvari koje morate pitati pre uplate

Pre kupovine polise savetuje se da putnici obavezno provere:

da li polisa ima franšizu odnosno učešće u troškovima

da li klinika direktno naplaćuje troškove od osiguranja

da li su uključene alergije i hitna stomatološka pomoć

U suprotnom, turisti bi mogli da ostanu bez refundacije i sa velikim računima usred odmora.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: