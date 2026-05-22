Letovi između glavnog grada Srbije i najvećeg grada Bavarske obavljaće se svakodnevno, čime se dodatno unapređuje povezanost sa jednim od vodećih evropskih poslovnih centara, saopštila je kompanija, prenosi Tanjug.



Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek istakao je da se uspostavljanjem ove direktne linije dodatno jača prisustvo domaćeg avio-prevoznika na nemačkom tržištu i unapređuje povezanost Srbije sa važnim saobraćajnim i privrednim čvorištem u Evropi.



"Minhen je značajna destinacija kako za poslovne putnike, tako i za one koji putuju turistički. Uvođenjem svakodnevnih letova potvrđujemo našu posvećenost širenju mreže i kontinuiranom odgovoru na potrebe tržišta i putnika, i omogućavamo brza i jednostavna presedanja preko Beograda ka našoj širokoj mreži destinacija", rekao je Marek.



Er Srbija sada iz Beograda i Niša direktno leti do čak 10 destinacija u Nemačkoj. Letovi iz Beograda za Minhen obavljaju se ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom od 07.10 časova, dok su povratni letovi planirani u 09.30 časova. Sredom, petkom i nedeljom, letovi iz Beograda realizuju se u 17.55 časova, a povratni letovi iz Minhena u 20.15 časova.



Minhen je jedan od ključnih evropskih poslovnih, sajamskih i turističkih centara. Grad je poznat po bogatoj istoriji, arhitekturi i brojnim kulturnim događajima svetskog značaja, među kojima se posebno izdvaja čuveni Oktoberfest. Ujedno je i važno vazduhoplovno čvorište koje putnicima nudi brojne mogućnosti za dalja putovanja širom sveta.



Iz Minhena, preko Beograda, putnici će imati dobru povezanost do drugih gradova u mreži Er Srbije, uključujući: Njujork, Šangaj, Guangdžou, Istanbul, Atinu, Solun, Rodos, Krf, Iraklion, Mikonos, Santorini, Larnaku, Tbilisi, Izmir, Malagu, Napulj, Palermo, Kataniju, Maltu, Varnu, Bukurešt, Sofiju, Budimpeštu, Beč, Ljubljanu, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, Tiranu, Podgoricu, Tivat, Mostar, Ohrid, Dubrovnik, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i Brač. Zahvaljujući pažljivo planiranom redu letenja, Beograd se dodatno afirmiše kao ključno tranzitno čvorište koje povezuje Bavarsku sa regionom Balkana, Mediteranom i strateškim destinacijama u Severnoj Americi i Aziji, poručuju iz Er Srbije.



