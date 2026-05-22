Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 225 dinara, a benzin 193 dinar.
Rok za pregovore MOL-NIS ističe
Danas ističe ključni rok za pregovore između Srbije i mađarske energetske kompanije MOL o potencijalnoj akviziciji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije.
Razgovori se vode na osnovu licence koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC), a koja pokriva pregovore i potencijalno restrukturiranje vlasništva.
Posebna operativna licenca, koja omogućava NIS-u da nastavi sa radom uprkos američkim sankcijama usmerenim na ruski kapital, ostaje na snazi do 16. juna.
