Dok je nakon lansiranja krajem 2022. godine Čet Dži-Pi-Ti bio potpuno bez reklama, situacija je tokom 2026. počela da se menja.

OpenAI je najpre u februaru pokrenuo ograničene testove sa manjim brojem oglašivača, da bi u maju predstavio novi alat za kupovinu oglasa i otvorio mogućnost većem broju kompanija da licitiraju za oglasni prostor.

Prema pisanju Biznis insajdera (Business Insidera), koji je analizirao desetine hiljada korisničkih upita, oglasi se trenutno pojavljuju u relativno malom broju odgovora, ali se već mogu uočiti jasni obrasci. Najzastupljeniji su oglasi za softverske alate, dok su turističke kompanije takođe veoma aktivne. Sa druge strane, oglasa iz oblasti zdravstva gotovo da nema.

Softverske firme dominiraju

Jasman Sing, vodeći analitičar AI marketinškog startapa Profound, naveo je da su softverske kompanije činile čak 34 odsto svih analiziranih oglasa na četu. Kada se tome dodaju alati za dizajn, medije i kreatore sadržaja, njihov udeo raste za dodatnih 15 procenata.

Sing objašnjava da to nije slučajno, jer veliki deo korisnika Dži-Pi-Ti koristi upravo za posao i produktivnost.

"Oglašivači uglavnom nude alate koji korisnicima pomažu da efikasnije obavljaju posao", rekao je on.

Analiza kompanije "Profound" pokazala je i da se oko 40 odsto svih korisničkih upita odnosi na poslovne zadatke, što dodatno objašnjava zašto su softverske kompanije prve prepoznale potencijal AI oglašavanja.

Kako funkcionišu oglasi u četu

Za razliku od klasičnih društvenih mreža ili pretraživača, Čet Dži-Pi-Ti oglase ne prikazuje agresivno. Prema podacima "Profounda", samo između jedan i dva odsto svih upita trenutno rezultira prikazivanjem reklame, a u čak 83 odsto slučajeva korisnici vide samo jedan oglas po razgovoru.

Ipak, način formulacije pitanja igra važnu ulogu. Upiti sa jasnom komercijalnom namerom, poput zahteva za kupovinu proizvoda ili usluga, češće aktiviraju oglase nego informativna pitanja.

Britanska kompanija "Adthena" analizirala je čak 90.000 čet upita i utvrdila da su fraze poput "kupi" najčešće povezane sa prikazivanjem oglasa. Takvi upiti dovodili su do reklama u oko 15 odsto slučajeva.

Na primer, korisnik koji traži "kupi polovno električno vozilo" ima veću verovatnoću da vidi oglas nego neko ko pretražuje poređenje modela automobila.

Putovanja među najaktivnijim sektorima

Pored softvera, posebno se izdvajaju turističke kompanije. "Adthena" je identifikovala čak 31 različitog oglašivača iz sektora putovanja, među kojima su "Expedia", "Airbnb", "Hilton" i "Royal Caribbean".

Stručnjaci smatraju da je turistički sektor među prvima prepoznao potencijal AI asistenta kao novog kanala za privlačenje korisnika.

Sa druge strane, oglasi vezani za zdravstvo gotovo da nisu primećeni. U analiziranim odgovorima nije bilo reklama za telemedicinu, lekove, GLP-1 preparate niti velike osiguravajuće kuće, što predstavlja značajnu razliku u odnosu na Gugl oglašavanje.

OpenAI: Oglasi treba da budu korisni, a ne nametljivi

Portparol OpenAI-ja izjavio je da kompanija i dalje pažljivo razvija svoj oglasni sistem i da im je cilj da reklame budu korisne korisnicima, ali ne i agresivne.

Iz kompanije su naglasili da oglašivači nemaju pristup privatnim razgovorima niti ličnim podacima korisnika.

Sa bazom korisnika koja se približava milijardi na nedeljnom nivou, čet postaje jedna od najatraktivnijih novih platformi za digitalno oglašavanje, a stručnjaci veruju da bi AI asistenti u narednim godinama mogli značajno promeniti tržište internet reklama.

