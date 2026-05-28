Nekada neizostavni deo svakog domaćinstva širom bivše Jugoslavije, čuveni radio-prijemnici marke "Iskra" bili su i pravo blago za kojim kolekcionari antikviteta neumorno tragaju.
Reč je o legendarnim uređajima koji su nekada zauzimali centralno mesto u gotovo svakom domu. Ovi slovenački modeli bili su posebno cenjeni jer su bili poznati kao izuzetno kvalitetni i gotovo neuništivi uređaji.
Međutim, masovnim dolaskom televizora i modernih tehnologija, ovi prijemnici su pali u zaborav. Mnogi građani su ih sklonili i oni su godinama skupljali prašinu u mračnim podrumima, starim vitrinama i tavanima, ne sluteći da će jednog dana ponovo postati pravi hit.
Rastuća popularnost
Danas je situacija potpuno drugačija, a stari „Iskra“ radio-prijemnici su apsolutni vladari domaćih sajmova polovne robe i buvljaka.
Rastuća popularnost retro estetike u uređenju enterijera, isprepletena sa snažnom nostalgijom za jugoslovenskom erom, povećala je potražnju za ovim uređajima, piše Žena Blic.
Cene koje ovi uređaji danas postižu na buvljacima i u onlajn prodaji zavise od samog modela i stepena očuvanosti.
Prema trenutnom stanju na tržištu, pravi modeli iz 1970-ih i 1980-ih mogu dostići vrednost od nekoliko stotina evra. Poznavatelji tvrde da vrednost starog uređaja može dodatno porasti ako je prodavac sačuvao originalna dugmad, fabričku kutiju ili prateću dokumentaciju.
