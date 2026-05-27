Koliko košta putarina kroz Srbiju

Za turiste koji putuju preko Severne Makedonije, putarina za automobile od Beograd do Preševa iznosi 2.060 dinara, dok od Novi Sad do Preševa košta 2.320 dinara. Putnici iz Subotica do Preševa plaćaju 2.830 dinara, a iz Niša oko 900 dinara, u zavisnosti od uključenja na auto-put.

Za vozače koji ka Grčkoj idu preko Bugarska, putarina od Beograda do Dimitrovgrada iznosi 1.800 dinara, dok od Novog Sada košta 2.140 dinara.

Pet naplatnih rampi kroz Severnu Makedoniju

Kroz Severna Makedonija vozače očekuje ukupno pet naplatnih rampi.

Putarina pojedinačno iznosi između 60 i 100 makedonskih denara, odnosno između jednog i dva evra po rampi. Ukupan trošak u oba pravca iznosi oko 14 evra ukoliko se plaća u gotovini u evrima.

Turistima se savetuje da na ulasku u Severnu Makedoniju promene oko 760 denara, što je dovoljno za putarine u oba pravca.

Plaćanje je moguće i platnim karticama, kao i srpskim TAG uređajem, koji je povezan sa sistemom naplate putarine u Severnoj Makedoniji još od 2023. godine.

Koliko koštaju putarine u Grčkoj

Prva naplatna rampa u Grčkoj nalazi se odmah nakon prelaza Evzoni, a putarina za automobile iznosi 2,95 evra po pravcu.

Vozači koji putuju ka Halkidiki platiće ukupno oko 3,60 evra ukoliko koriste obilaznicu oko Soluna.

Do Atina postoji ukupno 11 naplatnih rampi, a putarina za automobile iznosi oko 33 evra u jednom pravcu.

Grci oduzimaju dozvolu i kažnjavaju sa 350 evra zbog nepoštovanja jednog znaka.

Put do Lefkada košta oko 17 evra za putarine, dok do Tasos ukupni trošak iznosi oko devet evra od prelaza Evzoni.

Za putovanje do Parga i Vrahosa vozači će za putarine izdvojiti oko 14 evra, koliko košta i ruta do ostrva Krf.

Elektronska vinjeta kroz Bugarsku

Za vozače koji putuju preko Bugarske ne postoje klasične naplatne rampe, već je potrebno kupiti elektronsku vinjetu.

E-vinjeta može da se kupi onlajn preko zvaničnog sistema BGTOLL ili putem mobilne aplikacije, piše Euronews.

