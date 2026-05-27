Pad cena nafte vratio optimizam na evropske berze

Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte jutros je pala za 2,78 odsto na 91,320 dolara, dok je nafta Brent oslabila za 2,15 odsto i trgovala se po ceni od 97,437 dolara.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug27.05.2026.10:34
Na evropska tržišta danas se vratio oprezni optimizam, dok su cene nafte oštro pale zbog očekivanja investitora da bi Sjedinjene Američke Države i Iran ipak mogli da postignu sporazum kojim bi se smirile tenzije na Bliskom istoku.

Nafta pala više od dva odsto

Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte jutros je pala za 2,78 odsto na 91,320 dolara, dok je nafta Brent oslabila za 2,15 odsto i trgovala se po ceni od 97,437 dolara.

Pad cena usledio je nakon procena tržišta da bi diplomatski pregovori mogli da doprinesu stabilizaciji situacije na Bliskom istoku.

Evropske berze u zelenom

Panevropski indeks STOXX Europe 600 porastao je za 0,2 odsto ubrzo nakon otvaranja trgovanja u Londonu, prenosi CNBC.

Britanski FTSE 100 bio je viši za gotovo 0,1 odsto, nemački DAX porastao je 0,5 odsto, francuski CAC 40 za 0,4 odsto, dok je italijanski FTSE MIB zabeležio rast od 0,3 odsto.

Među sektorima najveći rast imao je automobilski sektor, sa skokom od skoro 1,6 odsto.

Gas, zlato i evro

Evropski fjučersi gasa za jun jutros su se na amsterdamskoj berzi TTF prodavali po ceni od 47,145 evra za megavat-sat.

Vrednost evra prema dolaru iznosila je 1,16441 dolar na tržištu Foreks.

Cena zlata pala je na 4.482,08 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice oslabila na 6,2762 dolara za bušel.

Rast i na azijskim tržištima

Pozitivno raspoloženje prenelo se i na azijsko-pacifička tržišta, gde su referentni indeksi u Japan i Južna Koreja tokom noći dostigli nove rekordne nivoe.

Na Volstritu je indeks Dow Jones na zatvaranju pao za 0,23 odsto, dok su S&P 500 i Nasdaq ostvarili rast od 0,61 odnosno 1,19 odsto.

