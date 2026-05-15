Borovčanin je naglasio da u trenutnim kompleksnim globalnim okolnostima značaj Ekspo-a samo raste, pozicionirajući Srbiju i čitav region u centar svetske pažnje.

On je istakao da među potvrđenim učesnicima figuriraju sve zemlje članice G20, kao i veliki broj zemalja u razvoju, što potvrđuje relevantnost beogradske izložbe na globalnom nivou.

Borovčanin je odbacio bilo kakvu mogućnost otkazivanja događaja, objasnivši da su istorijski primeri pokazali da su svetske izložbe opstajale čak i u najtežim vremenima.

"U ovim složenim okolnostima Ekspo postaje još potrebniji i relevantniji. Čak i u najtežim trenucima 20. veka, poput perioda pred Drugi svetski rat, suprotstavljene strane su učestvovale sa paviljonima jedni nasuprot drugih. Ekspo je suštinska platforma za dijalog i okupljanje ljudi, i u tom smislu predstavlja veliku diplomatsku i ekonomsku šansu", poručio je Borovčanin, piše Juronjuz.

Iako je naveo da su pojedinačna povlačenja zemalja zbog unutrašnjih nestabilnosti teoretski moguća, kao što je bio slučaj sa El Salvadorom u Japanu, Borovčanin je podvukao da to ne ugrožava samu izložbu.

Prema njegovim rečima, naredna godina će biti u znaku Beograda, jer u svetskom kalendaru ne postoji drugi događaj sličnog obima i značaja, što Srbiju stavlja u jedinstvenu poziciju za privlačenje investicija i promociju nacionalnih interesa.

