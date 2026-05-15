Ratnovski je istakao da je Srbija pokazala veliku fleksibilnost tokom globalnih kriza. Kao jedan od najvećih uspeha naveo je drastično smanjenje nezaposlenosti - sa nekadašnjih 24 odsto na trenutnih oko 8 odsto.

"Položaj Srbije je danas veoma jak: javni dug je nizak, devizne rezerve su visoke, bankarski sektor je profitabilan i stabilan, a inflacija je pod kontrolom. Međutim, prošli uspesi menjaju ciljeve za budućnost. Da bi rast ostao otporan, politike moraju da se prilagođavaju", poručio je Ratnovski, piše Juronjuz.

Predstavnik MMF-a je naglasio da je vreme velikih državnih podsticaja za strane firme bila uspešna faza, ali da je sada prioritet jačanje domaćeg privatnog kapitala i povećanje produktivnosti.

"Srbija ima sjajan program javnih investicija koji rešava infrastrukturne probleme, ali je ključno da to prate i domaće privatne investicije", objasnio je on.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.