Govoreći o postignutom dogovoru predsednika Srbije Aleksandara Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina, Bajatović je naglasio da je reč o nastavku dobre saradnje dve zemlje.

„Srbija je bezbedna najmanje do 1. januara 2028. godine, govorimo o tranzitiranju kroz treće zemlje, odnosno iz evropskih zemalja u treće zemlje koje nisu članice EU. Kad govorimo o dodatnim troškovima, ako se dese problemi u plaćanju, recimo, može se pojaviti neki platni agent i on uzima pet odsto. Čiji je sad to trošak? I mnogo takvih drugih stvari“, rekao je Bajatović za RTS.

Govoreći o cenama gasa, ukazao je na razliku između tržišnih kretanja i uslova koje Srbija ima.

„To je stari način obračuna energije, 35 odsto utiče cena troprocentnog mazuta, 35 odsto utiče cena jednoprocetnog mazuta, a 30 odsto utiče cena dizela na tržištu. I tako obračunavate. To je formula koja na kraju daje cenu. Ono što je bitno za ovakvu formula, računa se devet meseci. Znači, evo sad, kada bih rekao ova sadašnja poskupljenja, to bi bila veća cena, ali se računa devet meseci unazad“, rekao je Bajatović, prenosi Blic Biznis.

Dodao je da je prednost ovakvog aranžmana i u stabilnosti cene.

„Kad se govori o fleksibilnosti, mi imamo minimalne letnje količine, to je ono što moraš da preuzmeš. Ali, ako ti treba više, možeš da dobiješ više po cenama iz ugovora. Takvog aranžmana nema nigde. Tako je bilo i ranije. To je već 20 godina, koliko ja znam, takva praksa u saradnji između Gasproma i Srbijagasa“, rekao je Bajatović.

Istakao je i da građani ne treba da brinu kada je reč o cenama.

„Zato što nećemo vući iz skladišta, nećemo kupovati na tržištu, a imamo stabilnu i relativno nisku cenu“, rekao je Bajatović.

Govoreći o alternativnim pravcima snabdevanja, naveo je da Srbija nastavlja razgovore sa Azerbejdžanom, ali i da postoje druga rešenja, iako su skuplja.

„Ne bih povezivao te dve stvari, pošto su u toku pregovori o kupovini NIS-a. Biće produženje za kupovinu još, u to sam potpuno siguran, prema tome mi smo dokazali da ćemo promeniti vlasništvo u NIS-u što je bio osnovni zahtev američkih sankcija“, rekao je Bajatović.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.