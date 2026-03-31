Jedna od jednostavnih, ali izuzetno efikasnih strategija koja se nedavno pojavila u diskusijama na Reddit odnosi se na usklađivanje svih mesečnih računa na isti datum.

Mnogi ljudi tokom celog meseca žive pod blagim, ali stalnim stresom jer im obaveze dospevaju u različitim terminima. Struja početkom meseca, telefon sredinom, internet pred kraj – sve to dovodi do stalnog praćenja stanja na računu i brige da će neka uplata „promaći“, piše Kamatica.

Jedan korisnik opisuje svoje iskustvo pre nego što je uveo ovu promenu:

„Svake nedelje je nešto dospevalo na naplatu... stalno sam morao da pratim šta je rezervisano, šta je prošlo i da li se tajming poklapa sa platom. Budio sam se u tri ujutru misleći da li je ona uplata prošla?“

Nakon nekoliko poziva korisničkim servisima i ukupno manje od sat vremena, uspeo je da većinu obaveza prebaci na prvi dan u mesecu.

„Više ne radim matematiku pod tušem. Mentalno rasterećenje je zaista značajno“, naveo je.

Kako organizovati plaćanja

Stručnjaci izdvajaju dva modela koji se u praksi najčešće koriste.

Prvi je potpuna konsolidacija – svi računi dospevaju prvog u mesecu. Ovaj model je posebno pogodan za one koji platu primaju krajem meseca, jer odmah imaju jasan pregled preostalog novca.

Druga opcija je podela na dva datuma, najčešće prvi i petnaesti u mesecu. Ovaj pristup odgovara onima koji imaju više izvora prihoda ili veće fiksne troškove.

„Prvi u mesecu rezervisao sam za stanarinu, račune i osiguranje, dok 15. plaćam pretplate i sitnije obaveze“, savetuje jedan od učesnika diskusije.

Zašto je promena datuma važna

Iako mnogi pokušavaju da račune plate ranije, stručnjaci naglašavaju da to nije isto što i zvanična promena datuma dospelosti.

„Kada plaćate ranije, datum dospelosti ostaje isti i lako se može desiti da jedan mesec zaboravite i budete kažnjeni. Zvanična promena datuma omogućava vam da postavite automatska plaćanja i potpuno zaboravite na njih“, navodi se u diskusiji.

Kako to uraditi

Promena datuma najčešće se može obaviti jednostavnim kontaktiranjem korisničkog servisa, dok pojedine kompanije zahtevaju i pisani zahtev.

U nekim slučajevima, posebno kod internet provajdera, datumi su fiksni i ne mogu se menjati. Tada je najbolje takve obaveze svrstati u drugu grupu plaćanja.

Važno je imati u vidu i da prilikom prelaska na novi sistem može doći do manjeg odstupanja u iznosu računa tokom jednog meseca, ali se to brzo stabilizuje.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.