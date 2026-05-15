Obraćajući se novinarima na brodu Er Fors Van nakon što je napustio Kinu, Tramp je opisao posetu kao ogroman uspeh.

"Odlično smo se proveli. Bilo je odlično vreme. Predsednik Si je sjajan čovek", rekao je Tramp.

On je rekao da poslovi uključuju kupovinu više od 200 Boingovih aviona od strane Kine, uz obećanje da će kupiti dodatnih 750 aviona, kao i između 400 i 450 motora Dženeral Elektrika.

"Mnogo ćemo trgovati. Naši poljoprivrednici će biti veoma zadovoljni ovim sporazumom", rekao je on.

"Nismo razgovarali o tarifama"

Dodao je da on i Si nisu razgovarali o tarifama tokom svojih dvodnevnih razgovora.

"Nismo razgovarali o tarifama. Mislim, oni plaćaju carine. Plaćaju značajne carine, ali o tome nismo razgovarali. To pitanje nije ni pokrenuto", dodao je on.

Tramp je rekao da su dva lidera razgovarala i o Tajvanu, ali je naglasio da tokom sastanka nije „preuzeo nikakvu obavezu ni u kom pravcu“ u vezi sa ostrvom.

Dodao je da Si "ne želi da vidi rat".

Upitan o budućoj prodaji američkog oružja Tajvanu, Tramp je rekao da će doneti odluku "u vrlo bliskoj budućnosti".

Govorio je i o Iranu. Tramp se takođe osvrnuo na tekuće tenzije sa Iranom, rekavši da je otvoren za mogućnost da Teheran obustavi svoj nuklearni program na 20 godina, ali je naglasio da sve garancije "moraju biti stvarne".

Upitan da li je odbio najnoviji iranski predlog, Tramp je odgovorio: "Pogledam ga i ako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno je odbacim".

Takođe je odbacio izveštaje da Iran i dalje ima značajne raketne kapacitete, tvrdeći da je iranski raketni arsenal smanjen za 80 procenata tokom sukoba između SAD i Irana, piše Indeks.hr

Tramp je takođe rekao da će nakon razgovora sa Sijem razmotriti ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje su kupovale iransku naftu.

"Doneću odluku u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp.

