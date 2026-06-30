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Svet

Otkaz za 9.000 ljudi - duvanski gigant smanjuje troškove

Kompanija Britiš Ameriken tobako (BAT) najavila je da će smanjiti svoju globalnu radnu snagu od 47.000 ljudi za oko petinu odnosno 9.000 radnih mesta, kao deo sveobuhvatnog plana za smanjenje troškova i pojednostavljivanje poslovanja.

 

Autor:  Stanko Stamenković
30.06.2026.07:01
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Otkaz za 9.000 ljudi - duvanski gigant smanjuje troškove
Foto: PanuShot / Shutterstock.com
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Većina drugih zemalja u kojima BAT posluje pogođena je ovim tekućim programom restrukturiranja, a kompanija je u ponedeljak detaljno objavila obim smanjenja radnih mesta, objavio je Blumberg. 

Kompanija se obavezala da će do kraja 2028. godine ostvariti godišnje uštede od 600 miliona funti (793 miliona dolara). 

BAT se bori sa padom potražnje za tradicionalnim cigaretama na mnogim tržištima i potrebom da investira i razvija održivije alternative nikotinu, koje su doživele veliku popularnost dok ljudi traže načine da prestanu sa pušenjem, prenosi Tanjug. 

Deo restrukturiranja BAT-a uključivao je zatvaranje tradicionalnih fabrika cigareta. 

Kompanija je ranije saopštila da je u procesu zatvaranja svoje osme najveće fabrike cigareta, koja se nalazi u Južnoj Africi, zbog konkurencije ilegalne trgovine. 

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SAD duvan otkazi

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