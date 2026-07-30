Tržište nekretnina u Srbiji veoma se razlikuje od regiona do regiona. Lokacija, stanje objekta, veličina placa i blizina većih centara najviše utiču na cenu.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna ostvarena cena kuće u Srbiji tokom 2025. godine iznosila je oko 38.500 evra, dok je medijalna cena bila oko 28.000 evra, što znači da je veliki broj kuća prodat za iznose ispod tog nivoa.

Jug i istok Srbije - najpovoljnije kuće za kupce

Južna i istočna Srbija i dalje nude neke od najpristupačnijih nekretnina u zemlji. U gradovima poput Leskovca, Vranja, Zaječara, Pirota, Prokuplja i okolnih mesta mogu se pronaći kuće koje su cenovno znatno ispod proseka velikih gradova.

Cene zavise od lokacije i stanja objekta, ali se okvirno kreću:

- Starije kuće za renoviranje: od oko 20.000 do 30.000 evra;

- Useljive porodične kuće: približno 30.000 do 60.000 evra i,

- Cena kvadrata: često između 200 i 600 evra po kvadratu.

Za taj novac kupci često dobijaju mnogo više nego u urbanim sredinama - kuću od 80 do 150 kvadrata, dvorište, garažu, podrum ili dodatne objekte.

Centralna Srbija i Šumadija - ravnoteža cene i kvaliteta života

Centralni deo zemlje privlačan je ljudima koji žele mirniji život, ali ipak dobru povezanost sa većim gradovima. Kragujevac, Kruševac, Kraljevo, Čačak i okolna mesta nude širok izbor kuća različitih cena.

Okvirno, tržište izgleda ovako:

- Kuće koje zahtevaju ulaganje: od 25.000 do 40.000 evra;

- Solidne porodične kuće za život: 40.000 do 80.000 evra i,

- Sređene kuće na boljim lokacijama: 80.000 evra i više.

Cena kvadrata se najčešće kreće oko 500 do 1.000 evra, ali je u manjim mestima i selima u okolini gradova moguće pronaći i povoljnije ponude.

Okolina Beograda - skuplje, ali i dalje traženo

Blizina prestonice značajno utiče na cenu nekretnina. Mesta koja imaju dobru vezu sa Beogradom, poput delova Obrenovca, Mladenovca, Sopota, Grocke i drugih prigradskih naselja, privlače kupce koji žele kuću, ali i mogućnost svakodnevnog odlaska na posao u grad.

Cene su ovde znatno više nego na jugu Srbije:

- Starije kuće: često od 60.000 do 90.000 evra;

- Porodične kuće na dobrim lokacijama: 100.000 evra i više i,

- Cena kvadrata: najčešće od oko 700 do 1.500 evra, a na atraktivnim lokacijama i više.

Iako je ulaganje veće, prednost je blizina najvećeg tržišta rada i razvijena infrastruktura.

Vojvodina - kuće sa velikim placem i dalje tražene

U manjim vojvođanskim mestima i dalje se mogu pronaći kuće po pristupačnijim cenama, posebno van najtraženijih lokacija.

U gradovima poput Sombora, Kikinde, Zrenjanina ili manjih mesta u okolini, cene zavise od stanja kuće i blizine centra.

Okvirno:

- Starije kuće: od 30.000 do 50.000 evra;

- Sređene kuće: 60.000 do 100.000 evra i,

- Bolje lokacije: mogu biti i znatno skuplje.

Velika prednost ovih nekretnina su prostrana dvorišta, bašte i pomoćni objekti.

Koliko novca je realno potrebno za kuću u Srbiji?

Današnja računica pokazuje da kupci sa različitim budžetima mogu pronaći opcije:

- oko 20.000–30.000 evra - manja ili starija kuća, uglavnom van centra i često uz potrebno renoviranje;

- 30.000–50.000 evra - pristojna kuća sa dvorištem u mnogim manjim gradovima;

- 50.000–80.000 evra - veća i funkcionalnija porodična kuća na dobroj lokaciji i,

- 100.000 evra i više - kuće u većim gradovima i blizu najtraženijih zona.

Zašto se sve više ljudi okreće kućama van velikih gradova?

Promene životnih navika, mogućnost rada na daljinu i želja za većim prostorom učinili su da mnogi kupci ponovo gledaju manje sredine.

Za razliku od stana u gradu, kuća često donosi dodatnu vrednost - dvorište, mogućnost gajenja povrća, prostor za decu, garažu, radionicu ili dodatni objekat koji može da se koristi za posao.

Upravo zato kuće u manjim gradovima Srbije sve više privlače pažnju ljudi koji žele kvalitetniji život uz manja ulaganja. Za cenu manjeg stana ili garaže u najvećim gradovima, u pojedinim delovima zemlje i dalje je moguće pronaći pravi porodični dom.

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