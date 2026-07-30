Vučić je prilikom dolaska zatražio da se uradio deo puta koji vodi do vidikovca.



"Uradite ovo, ovo nema smisla. Rešite hitno ovo, bacite kamena i rešite ovaj put. Kako da dođu stariji ljudi, nema previše smisla. Nama je sada u restoranu dole žena vlasnika očitala bukvicu zbog puta Ovčar banja - Kamenica. Ljudi traže puteve jer vide da neko gradi i radi", rekao je Vučić.



Vučić je naveo da je vidikovac testiran na čak 132 tone težine.



Na pitanje prisutnih o jezeru Međuvršje Vučić je rekao da je tu problem odmuljavanje.



"Jezero Međuvršje je problem. Mi smo uložili dole u železničku stanicu, amfitetar i puteve smo uradili. Mora da se uradi odmuljavanje što mora da se plati od 40 do 50 miliona evra, to je pola čačanske nove bolnice u koju moramo da damo pare, ili to ili ćemo dati za odmuljavanje jezera. To nije baš jednostavno, zato to ljudima nisam mogao da obećam", rekao je Vučić.



Vučić je najavio velika ulaganja u Čačak, tačnije u čačansku bolnicu i sportsku halu "Borac".



"Oko puteva smo mnogo uradili, ali ljudi sve više traže jer vide da se prvi put radi. Uradili smo do Kraljeva, do Požege, radimo dalje ka Užicu i Dugoj Poljani i dalje ka crnogorskoj granici. Na kraju imamo Moravski koridor koji od Kraljeva vuče ka Nišu, uskoro će biti obilaznica gde gradimo krak do Mrčajevaca gde će izaći brza saobraćajnica koja će se spajati sa Knićem i Kragujevcem. To znači da će gde god Čačak krene imati auto-put", rekao je Vučić, piše B92.



Veliki broj okupljenih građana su naveli da je Vučić prvi predsednik koji je posetio Kablar i zahvalili mu se za sve što je uradio za njihov kraj. Takođe, predsednik je obećao da će se asfaltirati pristupni putevi u što kraćem roku.



Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.

"Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu", rekao je ranije pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.



Sa vidikovca se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo lučanskog kraja i požeške kotline, ali i visove prema Arilju.



Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja.



Projekat je radila firma Energoprojekt, a kako se navodi na njihovom sajtu uređena ukupno površina je 1.000 metara kvadratnih, od čega je zatvorena površina objekta vizitorskog centra 200 metara kvadratnih.

Platforme i stepenište su 92 kvadrata, krovna površina sa solarnim panelima nepunih oko 48 kvadrata i turistička stanica sa elektroblokom 37 kvadratnih metara.



Stakleni vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar.



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