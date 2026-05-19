Prema navodima sa stranice Nikana.gr, u Grčkoj u mestu Nea Flogita cene kompleta ležaljki u prvom redu uz more dostižu oko 30 evra, dok je za drugi red potrebno izdvojiti oko 20 evra po setu.



Za ležaljke koje se nalaze dalje od obale uglavnom je dovoljna konzumacija pića.



Nea Flogita je jedno od popularnijih letovališta na Halkidikiju, poznato po dugoj peščanoj plaži, plićaku pogodnom za porodice sa decom i velikom broju taverni, kafića i barova uz samo more.





Mesto tokom leta privlači veliki broj turista iz Srbije, posebno zbog dobre povezanosti i živahne atmosfere u večernjim satima.



Slična situacija je i u Haniotiju, gde se na gradskoj plaži cene ležaljki kreću od 20 evra po setu tokom maja i juna, dok u špicu sezone, tokom jula i avgusta, dostižu i 30 evra.



Hanioti važi za jedno od najuređenijih i najposećenijih mesta na Kasandri. Turisti ga biraju zbog šetališta punog restorana i prodavnica, uređene plaže i velikog izbora smeštaja.





Tokom sezone posebno je popularan među mladima i porodicama, a mnogi ga koriste i kao bazu za obilazak drugih plaža na prvom prstu Halkidikija, piše B92.



Mnogi turisti na društvenim mrežama komentarišu da su cene iz godine u godinu sve više, ali ističu i da pojedini barovi i dalje nude mogućnost korišćenja ležaljki uz naručeno piće ili hranu.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.