Kada se pomene letovanje na Jadranu, mnogima prvo na pamet padnu Grčka ili Crna Gora. Ipak, na manje od 500 kilometara od Beograda nalazi se jedan od najlepših gradova Mediterana - Dubrovnik, destinacija koju mnogi porede sa italijanskim gradovima, ali do koje se stiže znatno brže i jednostavnije.

Poznat po impresivnim zidinama, kamenim ulicama, kristalno čistom moru i jedinstvenoj atmosferi, Dubrovnik svake godine privlači milione turista iz celog sveta.

Koliko je Dubrovnik udaljen od Beograda?

Od Beograda do Dubrovnika automobilom ima približno 460 do 500 kilometara, u zavisnosti od izabrane rute.

Putovanje najčešće traje između sedam i osam sati, uključujući prelazak granica.

Za one koji ne žele da voze, dostupne su i autobuske linije, dok tokom sezone postoje i avio-letovi koji put značajno skraćuju.

Grad koji mnoge podseća na Italiju

Mnogi turisti koji prvi put posete Dubrovnik kažu da ih podseća na italijanske gradove poput Venecije, Barija ili Trsta.

Kamene fasade, uske ulice, trgovi, restorani uz more i mediteranski duh stvaraju utisak da ste u Italiji, iako se nalazite mnogo bliže Srbiji.

Posebnu čar daje Stari grad, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i važi za jednu od najlepše očuvanih srednjovekovnih celina u Evropi.

Šta obavezno treba videti?

Među najpoznatijim atrakcijama izdvajaju se:

Gradske zidine sa panoramskim pogledom na Jadransko more.

Stradun, najpoznatija dubrovačka ulica.

Tvrđava Lovrijenac.

Gradska luka.

Ostrvo Lokrum.

Žičara do brda Srđ.

Plaže Banje, Sveti Jakov i Copacabana.

Brojni vidikovci sa kojih se pruža pogled na crvene krovove Starog grada.

Ljubitelji serije "Game of Thrones" posebno posećuju lokacije na kojima su snimane pojedine scene popularne serije.

Koliko košta smeštaj?

Tokom glavne letnje sezone cene smeštaja zavise od lokacije i termina.

Prosečne cene kreću se od:

Apartmani: 80 do 180 evra po noći.

Hoteli sa tri zvezdice: 120 do 220 evra.

Hoteli sa četiri zvezdice: 180 do 350 evra.

Luksuzni hoteli: od 400 evra pa naviše.

Van špica sezone moguće je pronaći smeštaj i po znatno nižim cenama.

Kakve su cene hrane i pića?

Dubrovnik važi za jednu od skupljih destinacija na hrvatskoj obali, ali je moguće pronaći opcije za različite budžete.

Prosečne cene:

Espresso kafa: 2,5 do 5 evra.

Pivo: 4 do 7 evra.

Kugla sladoleda: 2,5 do 3,5 evra.

Pica: 12 do 20 evra.

Testenina: 15 do 25 evra.

Riblji specijaliteti: 20 do 40 evra.

Večera za dve osobe u restoranu: 50 do 100 evra.

Kupovina u supermarketima znatno smanjuje troškove, pa mnogi turisti kombinuju apartmanski smeštaj i samostalnu pripremu obroka.

Da li vredi posetiti Dubrovnik?

Iako nije među najjeftinijim destinacijama na Jadranu, Dubrovnik nudi spoj istorije, arhitekture, mora i mediteranske atmosfere kakav je teško pronaći na jednom mestu.

Za mnoge turiste upravo je to razlog zbog kojeg ga nazivaju „italijanskim gradom na dohvat ruke“, destinacijom koja pruža osećaj luksuznog mediteranskog odmora bez potrebe za dugim putovanjem do zapadne Evrope.

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