Strani turisti potrošili su rekordnih više od 10 milijardi evra tokom posete Madridu u prvom polugodištu, podaci su Španskog zavoda za statistiku, koje je objavio novinski portal ABC.

U izvještaju se navodi da je ovaj broj 11,4 odsto veći u poređenju sa istim periodom prošle godine, kada su turisti potrošili više od osam milijardi evra.

Zavod navodi da je više od pet miliona putnika posjetilo Madrid u prvoj polovini godine, što je povećanje od 4,1 odsto u odnosu na 2025. godinu.

Pet miliona putnika i više od 10 milija.



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