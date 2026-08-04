Hrvatski mediji pišu o "invaziji Srba" na primorje - "Sve ih je više"

Iz Aerodroma Pula saopšteno je da je pozitivan trend započeo u junu, nakon što su april i maj bili obeleženi manjim brojem letova zbog kasnijeg početka saobraćanja pojedinih avio-kompanija u odnosu na prošlu godinu. Najviše putnika i dalje dolazi iz Velike Britanije i Nemačke. U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj putnika iz Velike Britanije povećan je za više od 10.400, dok je iz Nemačke zabeleženo više od 8.300 putnika više.

Danska i Srbija

Rast je ostvaren i na drugim tržištima. Iz Danske je u Pulu stiglo 2.082 putnika više nego prošle godine, dok je broj putnika iz Srbije porastao za 2.346.

Direktorka Aerodroma Pula Nina Vojnić Žagar ocenila je da ovogodišnja sezona ima nešto drugačiju dinamiku, ali da rezultati potvrđuju nastavak oporavka putničkog saobraćaja.

„April i maj bili su obeleženi kasnijim početkom saobraćanja pojedinih avio-kompanija, ali već od juna beležimo kontinuirani rast koji je nastavljen i tokom jula. To potvrđuje da aktivnosti koje sprovodimo zajedno sa avio-kompanijama i turističkim sektorom daju rezultate, kao i da se saobraćaj tokom vrhunca turističke sezone očekivano intenzivira. Naš cilj nije da posmatramo samo jednu sezonu ili jedan mesec, već da stvaramo uslove za dugoročno održiv razvoj Aerodroma Pula“, rekla je Vojnić Žagar, piše Istarski, prenosi Dnevno.hr. Inače, sajt Dnevno.hr, koji je preneo vest, opremio ga je sa naslovom "Sve ih je više, pristižu u hiljadama".

Dodala je da će Aerodrom nastaviti da radi na razvoju novih tržišta, jačanju međunarodne povezanosti i povećanju konkurentnosti, istakavši da je kvalitetna avio-povezanost važan preduslov za dalji razvoj turizma i privrede Istre i Hrvatske.

Tokom letnjeg reda letenja, Aerodrom Pula povezan je sa brojnim evropskim destinacijama preko više međunarodnih avio-kompanija, a najveći promet tradicionalno se ostvaruje u julu i avgustu. Upravo će rezultati tokom vrhunca turističke sezone u velikoj meri odrediti ukupne ovogodišnje pokazatelje poslovanja.

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