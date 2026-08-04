Hrvatska bi do kraja mandata aktuelne vlade mogla da dostigne prosečnu platu od 1.600 evra, dok se istovremeno priprema novo povećanje minimalne zarade. Premijer Andrej Plenković najavio je da će već na jesen početi razgovori sa poslodavcima i sindikatima o novom iznosu minimalca, uz mogućnost da država finansijski pomogne kompanijama koje bi zbog povećanja plata bile dodatno opterećene, piše Tanjug.

Prema njegovim rečima, prosečna plata u Hrvatskoj već sada premašuje 1.550 evra, pa očekuje da će cilj od 1.600 evra biti ostvaren do maja 2028. godine, kada ističe mandat sadašnje vlade.

Stiže novo povećanje minimalne plate

Plenković je najavio da će tokom oktobra biti održane konsultacije sa predstavnicima poslodavaca i sindikata, nakon čega će vlada doneti odluku o novom iznosu minimalne plate.

Minimalna zarada u Hrvatskoj trenutno iznosi 1.050 evra bruto, ali bi uskoro mogla da bude povećana.

Premijer je podsetio da je minimalna plata u poslednjih deset godina porasla za čak 134 odsto, dok su prosečna i medijalna zarada u istom periodu povećane za više od 100 procenata.

Država spremna da pomogne privredi

Kako je naveo, ukoliko novo povećanje minimalca bude predstavljalo veliki trošak za pojedine privredne grane, država je spremna da uvede kompenzacione mere.

To znači da bi deo troškova povećanja minimalnih zarada mogao privremeno da bude pokriven iz državnog budžeta, pre svega u sektorima u kojima najveći broj zaposlenih prima minimalnu platu.

Cilj ovakvih mera je da rast zarada ne ugrozi poslovanje kompanija i očuvanje radnih mesta.

Turistička sezona bolja nego prošle godine

Govoreći o stanju privrede, Plenković je ocenio da Hrvatska beleži uspešnu turističku sezonu.

Kao ključne pokazatelje izdvojio je rast fiskalizovanog prometa, bolje rezultate u prvih sedam meseci ove godine i nastavak velike potražnje za turističkim uslugama.

Prema njegovim rečima, hrvatski turizam uspeo je da zadrži konkurentnost uprkos izazovima na evropskom tržištu.

Rast plata ostaje jedan od glavnih ciljeva

Najava povećanja minimalca i plan da prosečna plata dostigne 1.600 evra deo su šire strategije usmerene na rast životnog standarda zaposlenih.

U narednim mesecima očekuju se pregovori između vlade, sindikata i poslodavaca, nakon kojih će biti poznato koliki će biti novi minimalac i kada će početi njegova primena.

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