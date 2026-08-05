Utvrđeno je da su ovi proizvodi opasni za malu decu ili zbog prisustva supstanci zabranjenih na evropskom tržištu ili zbog nedostataka u izradi, prenosi Figaro.

Kancerogene igračke

"Uvoznici obično počinju pripreme za božićne praznike još tokom leta kako bi osigurali popunjenost polica u prodavnicama i ispunili projektovanu potražnju. Tada dolazi do povećanja prometa igračaka kroz Luku Marsej, a samim tim i do učestalijih carinskih kontrola. Njihov bezopasan izgled može prikriti prisustvo opasnih materija ili nedostataka u izradi koji bi mogli da ugroze decu", navodi se u saopštenju carinske službe.



Zaplenjeno je 5.800 lutaka sa kancerogenim, mutagenim i reprotoksičnim hemikalijama koje su bile dva do četiri puta veće od maksimalno dozvoljenih granica.



Zaplenjeno je i 25.973 komada bižuterije, prvenstveno ogrlica i narukvica, sa nedozvoljenim nivoom toksičnih teških metala, poput nikla i olova, koji su premašivali propisane granice.



"Utvrđeno je da ukupno 51.368 proizvoda ne ispunjava bezbednosne zahteve. Predviđeno je da oni budu uskoro uništeni", navodi se u saopštenju.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.