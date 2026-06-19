Milan iz Beograda krenuo je sa porodicom na dugo očekivano letovanje na Halkidikiju, ali se put ka moru pretvorio u neprijatno iskustvo koje će dugo pamtiti, piše Telegraf.

Posle više od 1.000 pređenih kilometara, umoran od vožnje i željan odmora, napravio je potez za koji nije ni slutio da može skupo da ga košta.

"Dete je spavalo na zadnjem sedištu, supruga je bila pored mene i samo sam želeo da što pre stignemo na odredište. Otvorio sam prozor i zapalio cigaretu, ne razmišljajući da bih zbog toga mogao da budem kažnjen", ispričao je Milan.

Neprijatno iznenađenje na putu

Nedugo nakon toga zaustavila ga je grčka saobraćajna policija.

"Bio sam potpuno zbunjen. Nije bilo gužve, nisam vozio brzo i nisam znao zbog čega me zaustavljaju", kaže on.

Nakon kontrole, policajci su mu objasnili da je prekršio zakon jer je pušio u automobilu u kojem se nalazilo dete mlađe od 12 godina.

Kazna koja mu je izrečena potpuno mu je pokvarila početak odmora.

"U trenutku vam se promeni raspoloženje. Umesto da razmišljate o moru i odmoru, razmišljate o kazni i grešci koju ste napravili", priča Milan.

Jedna cigareta može da košta 1.500 evra

Mnogi vozači iz Srbije nisu upoznati sa činjenicom da u Grčkoj važe stroga pravila kada je reč o pušenju u vozilu.

Prema važećim propisima, vozač koji puši u automobilu dok prevozi dete mlađe od 12 godina može biti kažnjen sa čak 1.500 evra.

Pored novčane kazne, u pojedinim slučajevima predviđeno je i privremeno oduzimanje vozačke dozvole.

Pravilo koje mnogi turisti ne znaju

Ovo je jedan od prekršaja koji ne postoji u istom obliku u Srbiji, zbog čega brojni turisti ostaju iznenađeni kada saznaju kakve posledice može imati naizgled bezazlena navika.

Upravo zato stručnjaci savetuju vozačima da se pre putovanja detaljno informišu o saobraćajnim propisima zemlje u koju putuju.

Skupa lekcija pred letovanje

Za Milana je putovanje koje je trebalo da označi početak porodičnog odmora postalo važna lekcija.

"Ostatak puta gotovo da nismo ni razgovarali. Atmosfera se potpuno promenila. To je iskustvo koje sigurno neću zaboraviti", kaže on.

Njegova priča još jednom pokazuje koliko nepoznavanje lokalnih propisa može skupo da košta, posebno tokom letnje sezone kada hiljade građana Srbije kreću put Grčke.

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