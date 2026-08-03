U pitanju su vaučeri za odmor u Srbiji koje mogu da koriste penzioneri sa primanjima manjim od 80.000 dinara. Prijava se podnosi na šalterima pošte, a nakon prijave sledi dalja procedura.

Vrednost vaučera je 10.000 dinara, a rezervisan boravak mora biti minimum pet noćenja u nekom od mesta u Srbiji izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Šta posle prijave?

Direktorka Sektora za prodaju Pošte Srbije Ivana Marković je za Tanjug rekla da je procedura prijave vrlo jednostavna - građani se prijavljuju i dolaze na šaltere Pošte Srbije sa popunjenom prijavom, potvrdom o rezervaciji smeštaja i nakon evidentiranja dobijaju od šalterskih radnika potvrdu o evidentiranju.

"Nakon toga dobiće vaučere na kućne adrese, odnosno adrese koje su naveli u samim potvrdama", kazala je Markovićeva.

Odgovarajući na pitanje da li je veće interesovanje nego prošle godine, navela je da joj se za sada čini da su redovi bili veći prethodnih godina, ali da je i ove godine veliki odziv penzionera.

Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra 2026. godine.

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