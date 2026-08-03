"U prvih sat i po vremena podnošenja zahteva za turističke vaučere za penzionere, pošte širom Srbije primile su 22.272 zahteva naših sugrađana koji primaju penzije u iznosu do 80.000 dinara.

Ove brojke pokazuju da su mere dobro ciljane, da su napravljene po meri i potrebama naših građana, jer oni konačno imaju državu koja o njima istinski brine. Za ovu meru opredeljeno je 300 miliona dinara, odnosno 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Od osam časova penzioneri su uz zahteve prilagali potvrdu o rezervaciji smeštaja, a prijave će se rangirati prema datumu i vremenu predaje na šalterima Pošte Srbije. Veliko interesovanje građana za ovaj program nam govori da radimo pravu stvar!

Vaučeri se mogu koristiti za najmanje pet noćenja van mesta prebivališta korisnika, a rok za njihovo korišćenje je do 1. novembra 2026. godine", napisao je Mali na svom Instagram profilu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.

