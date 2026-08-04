Mnogi putnici neprijatno se iznenade kada nekoliko dana ili nedelja pred polazak dobiju obaveštenje da moraju dodatno da doplate za već uplaćeni aranžman.



U pojedinim slučajevima taj iznos može da dostigne i stotinak evra, ali važno je znati da turističke agencije ne mogu to da učine bez jasnog zakonskog osnova, kako prenosi Kamatica.

Kada cena aranžmana može da bude promenjena?

Cena paket-aranžmana može da bude promenjena samo ako je takva mogućnost unapred predviđena ugovorom o putovanju i ako je povećanje posledica okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče.



To se pre svega odnosi na rast cena goriva, povećanje poreza i taksi ili promenu kursa valuta koje utiču na troškove organizacije putovanja.

Važno je detaljno pročitati ugovor

Međutim, zakon štiti i putnike. Ako organizator putovanja zatraži povećanje cene koje prelazi osam odsto vrednosti ugovorenog aranžmana, putnik nije dužan da prihvati nove uslove.



U tom slučaju ima pravo da raskine ugovor bez plaćanja penala i da dobije povraćaj novca koji je već uplatio.



S druge strane, kada je povećanje manje od osam odsto i ispunjeni su svi zakonski uslovi, organizator putovanja može da zatraži doplatu. Zato je važno da putnici pre rezervacije pažljivo pročitaju ugovor i provere da li on sadrži odredbu o mogućnosti naknadne promene cene.

Promena cene mora da bude opravdana

Stručnjaci savetuju da svako obaveštenje o doplati treba pažljivo proveriti. Agencija je dužna da obrazloži zbog čega je došlo do promene cene i na koji način je izračunat novi iznos, kako bi putnik mogao da proceni da li je zahtev opravdan.



Upravo zato, pre nego što uplatite dodatnih 50 ili 100 evra kako vam letovanje ne bi propalo, proverite da li je doplata u skladu sa zakonom, piše Kamatica.



U određenim situacijama imate puno pravo da je odbijete i odustanete od putovanja bez ikakvih dodatnih troškova.



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