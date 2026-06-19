Većina putnika obraća pažnju na rok važenja pasoša, ali postoji još niz pravila koja se razlikuju od zemlje do zemlje i koja mogu uticati na to da li ćete uopšte moći da uđete u avion ili pređete granicu.



Iako se čini da su osnovni uslovi za putovanje svima poznati, praksa pokazuje da mnogi ignorišu manje očigledne zahteve. Osim minimalnog roka važenja pasoša, pojedine države i aviokompanije strogo kontrolišu i broj praznih stranica u putnom dokumentu, što putnicima često predstavlja neprijatno iznenađenje.

Prazne stranice u pasošu kao uslov za ulazak

Jedan od manje poznatih, ali veoma važnih uslova za ulazak u mnoge zemlje jeste dovoljan broj praznih stranica u pasošu. U zavisnosti od destinacije, putnici moraju imati dve, tri ili čak više slobodnih stranica na koje se mogu uneti vize i ulazni pečati.



Ovaj zahtev nije ujednačen i značajno varira od države do države, pa ga putnici često otkrivaju tek u poslednjem trenutku. U nekim slučajevima, aviokompanije mogu odbiti ukrcavanje putnika ukoliko procene da pasoš ne ispunjava propisane uslove.



Zbog toga stručnjaci upozoravaju da je pre svakog putovanja važno detaljno proveriti ne samo datum isteka pasoša, već i broj slobodnih stranica koje su dostupne za službene oznake.

Države sa najstrožim pravilima

Među zemljama koje imaju najstrože zahteve u ovom pogledu posebno se izdvaja Namibija, koja zahteva čak šest praznih stranica u pasošu. Razlog za to leži u načinu na koji se unose ulazni i izlazni pečati, koji zauzimaju znatno više prostora nego u drugim državama.



Pored Namibije, brojne afričke i azijske zemlje, kao i pojedine destinacije na Bliskom istoku, zahtevaju od putnika da imaju najmanje tri prazne stranice. Među njima se nalaze Bocvana, Mozambik, Zambija, Južna Afrika, Madagaskar i Brunej.



Postoje i zemlje koje traže najmanje dve slobodne stranice, među kojima su Kina, Indija, Kuba, Bahami i Singapur. Iako deluje kao mali detalj, nedostatak slobodnog prostora u pasošu može dovesti do ozbiljnih problema na granici.

Preporuke stručnjaka za bezbedno putovanje

Stručnjaci za putovanja savetuju da se nikada ne putuje bez najmanje dve prazne stranice u pasošu, bez obzira na destinaciju. Na taj način se smanjuje rizik od odbijanja ukrcavanja ili zadržavanja na graničnim prelazima.



Oni takođe naglašavaju da putnici često zanemaruju ovaj detalj sve dok se ne nađu u situaciji da im putovanje bude onemogućeno. Zato se preporučuje da se pasoš proveri na vreme i, ako je potrebno, blagovremeno zatraži izdavanje novog dokumenta.



Dodatnu promenu u načinu putovanja donose i nove digitalne procedure na granicama, koje postepeno zamenjuju klasične pečate. To znači da će se u budućnosti broj fizičkih oznaka u pasošu smanjivati, ali će administrativna pravila i dalje ostati važan deo svakog putovanja, piše 24 sedam.

Digitalizacija granica i kraj klasičnih pečata

U oktobru 2025. godine Evropska unija je počela primenu novog Sistema ulaska i izlaska (EES), savremenog digitalnog mehanizma za upravljanje granicama. Ovaj sistem omogućava elektronsko evidentiranje kretanja putnika iz zemalja van Evropske unije, uključujući biometrijske podatke, kao i tačne datume ulaska i izlaska iz Šengenskog prostora.



Uvođenjem EES sistema postepeno se menja dosadašnja praksa ručnog pečatiranja pasoša. Očekuje se da će svih 29 zemalja Šengenske zone u potpunosti ukinuti fizičko pečatiranje pasoša.

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