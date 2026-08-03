Izdvojili smo za vas top tri najjeftinije banje u Srbiji u kojima možete da uživate u bilo koje doba godine, a da pritom ne ispraznite kućni budžet – u najužem izboru su Sijarinska, Lukovska i Pribojska banja.

Sijarinska Banja

Sijarinska banja je jedna od najjeftinijih u Srbiji, a jedinstvena je u celoj Evropi po termalnim izvorima tople vode i prirodnom gejziru. Iako zvuči neverovatno, cene noćenja u privatnom smeštaju, na samo stotinak metara od gejzira, mogu se naći već od 1.000 dinara.

Za one koji traže nešto veći komfor, na raspolaganju su apartmani za oko 14 evra po osobi, udaljeni svega nekoliko stotina metara od lečilišta. Ova banja poseduje 26 izvora, a voda i terapije pokazale su se kao savršene za lečenje:

- Problema sa kičmom, leđima i više vrsta reumatizma.

- Bolesti pluća i disajnih organa.

- Ginekoloških problema, kožnih oboljenja i bolesti digestivnog trakta.

Lukovska Banja

Smeštena na istočnim padinama Kopaonika, na oko 300 kilometara od Beograda, Lukovska Banja beleži sve veći broj posetilaca i može se pohvaliti sa čak 37 lekovitih termomineralnih izvora.

Prenoćište na samo 50 metara od strogog centra može se naći za oko 944 dinara, dok cena iznosi 1.000 dinara po osobi dnevno ukoliko boravite kraće od pet noći. Pored pristupačnog smeštaja, izuzetno su povoljni i sami medicinski tretmani. U Lukovskoj banji se uspešno leče problemi sa krvnim sudovima i visokim pritiskom, bolesti bubrega i mokraćnih kanala, kao i svi oblici reumatizma.

Pribojska Banja

Ušuškana na jugozapadu Srbije, okružena planinama i šumom na skoro 550 metara nadmorske visine, Pribojska banja je pravi raj i za novčanik i za zdravlje. Glavni adut ovog mesta je jedinstvena lekovita voda sa konstantnom temperaturom od 36,5°C, što je idealna temperatura ljudskog tela, piše Blic.

Cene smeštaja kod domaćina kreću se od 1.000 do 1.500 dinara za noćenje u dvokrevetnoj sobi sa velikom terasom i pogledom na prirodu. Ukoliko želite luksuzniji sadržaj, "delux" sobe sa pristupom zatvorenom bazenu se mogu iznajmiti za 15 evra, dok kompletan apartman od 45 kvadrata za tri osobe košta svega 30 evra dnevno. Pribojska banja je idealna destinacija ukoliko imate problema sa hroničnim reumatizmom, oboljenjima kičmenog stuba, posttraumatskim stanjima ili poremećajima periferne cirkulacij.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.