Prema trenutnom stanju, kako javlja reporter TV Prva koji je bio na graničnom prelazu Preševo, na ulasku i izlasku iz Srbije nije velika gužva i turisti imaju reči hvale za rad i brzinu srpskih carinika. U Srbiju se ulazi u šest kolona i čeka se u proseku 20 minuta.

Sa druge strane, mnogi se tek upućuju na more i duga su čekanja kada je u pitanju ulaz u Grčku. Na prelazu Evrozni čeka se po četiri, pet sati, dok su pojedini turisti naveli da su čekali i do 10 sati, prenosi B92.

Nešto manje gužve su na takođe popularnom prelazu Dojran, i tamo se čeka oko dva sata, pa je to jedna od alternativa za put do omiljenih destinacija u Grčkoj.

Ipak, prema rečima turista i navodima reportera i dalje su najmanje, skoro i nepostojeće gužve na manjim graničnim prelazima za ulazak u Grčku kao što je prelaz Medžetlija - Niki. On ide od Bitolja i često ga koriste oni koji putuju do Krfa.

Takođe, opcija je da se ide i do prelaza Kulata Promahonas i tu uđe u Grčku.

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