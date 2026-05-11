Srpski pasoš, koji našim građanima otvara vrata čak 140 zemalja, dobija novi izgled. Iako smo navikli na prepoznatljivu bordo boju, u policijske stanice uskoro stižu nove "burgundi" korice.



Uz stilizovan grb, motiv Belog anđela i vrhunsku UV zaštitu, novi dokument izgleda modernije nego pre. Ovo su sve novine koje stižu sa novim dizajnom srpskog pasoša.



Prema zvaničnom saopštenju MUP-a, 1. jula ove godine počinje puna primena, odnosno tada će se novi pasoš naći u opticaju i početi da se izdaju građanima. Važno je da znamo da od tog dana nećemo morati svi da menjamo aktuelne pasoše u nove, već ćemo ih dobiti onda kada nam prethodni istekne.



Aktuelni srpski pasoši godinama su poznati po svojoj "bordo" crvenoj boji korica. Međutim, prema najnovijim izmenama Pravilnika o obrascima pasoša, prva i najuočljivija promena je boja korica - ona postaje "burgundi" crvena.



Ono što prvo upada u oči kada se uporede stare i nove korice pasoša, jeste da jedan natpis nedostaje u novom - Republika Srbija na francuskom jeziku.



Naime, za razliku od dosadašnjih, nove putne isprave imaće samo dva ispisa - na srpskom i engleskom jeziku.



Takođe, grb je drugačije stilizovan.



Što se tiče boje, nove korice biće u burgundi nijansi crvene. Ona je nazvana po čuvenoj francuskoj vinskoj regiji Burgundiji, u svetu dizajna simbolizuje moć, prefinjenost i stabilnost, a ujedno je i standard za pasoše zemalja Evropske unije još od 1981. godine.



Heraldičar, Ljubodrag Grujić, koji je dizajnirao grb pre 16 godina, izrazio je ponos što je njegov grb sada deo novih pasoša. On je govorio o novinama u pasošu.



Na prednjoj korici novog pasoša biće štampani elementi rađeni preciznijom tehnikom zlatotiska, dok će sam grb biti vizuelno prilagođen kako bi odgovarao zvaničnom Malom grbu Srbije. Dizajner grba, Ljubodrag Grujić, ističe da kruna na novom dokumentu nije simbol monarhizma, već simbol nezavisnosti i državnosti naše zemlje.



Natpisi "Pasoš" i "Republika Srbija" ostaće na srpskom i engleskom jeziku na prednjoj strani, dok će francuski prevod "République de Serbie" i "Passeport" biti uklonjen sa prednje korice i premešten u unutrašnjost, na polikarbonatni list (strana sa ličnim podacima).

Koje su ključne razike?

1. Tekst na vrhu



Stari pasoš: Naziv "Republika Srbija" ispisan je na tri jezika: srpskom (ćirilica), engleskom i francuskom.



Novi pasoš: Tekst je sada svedeniji i ispisan je samo na dva jezika: srpskom (ćirilica) i engleskom. Izbačen je francuski prevod sa samog vrha korica.



2. Grb Republike Srbije



Grb na novom pasošu doživeo je "redizajn" u vidu stilizacije.



Stari pasoš: Grb je prikazan u svom punom obliku sa oštrim linijama i detaljnom teksturom unutar štita.



Novi pasoš: Grb je doživeo "redizajn" u vidu stilizacije. Linije su deblje i jednostavnije, a određeni detalji na perima orla i kruni su grafički uprošćeni kako bi izgledao modernije. Takođe, na prvi pogled grb na novom pasošu deluje za nijansu veće u odnosu na ostatak teksta.



3. Tekst na dnu



Stari pasoš: Kao i na vrhu, reč "pasoš" je ispisana na tri jezika: srpski (ćirilica), francuski, engleski



Novi pasoš: Ponovo je primenjeno pravilo dvojezičnosti. Ipak, sada stoji samo reč pasoš na ćirilica engleskom. Font je takođe blago izmenjen i deluje "čistije" i modernije.



4. Simbol za biometrijski pasoš



Iako je simbol na dnu (mali pravougaonik sa krugom) prisutan na oba modela jer su oba biometrijska, na novoj verziji deluje da je postavljen sa malo više razmaka u odnosu na tekst, prateći simetriju novog dizajna.



Novi pasoši Srbije donose i vrhunske sigurnosne inovacije



"Duh slika": Uvodi se umanjena fotografija vlasnika pasoša na polikarbonatskoj strani gde se nalaze lični podaci



Motiv Belog Anđela: Stranice od hartije biće zaštićene multitonskim vodenim znakom sa motivom čuvene freske iz manastira Mileševa



"Skriverteks" materijal: Korice se izrađuju od posebnog sigurnosnog materijala opremljenog UV zaštitom



Specijalna sigurnosna nit: Imaće ispleten stilizovani krst sa četiri ocila i natpis "Republika Srbija" u tri boje (ćirilicom i latinicom), a pod ultraljubičastim svetlom fluoresciraće u plavoj i crvenoj boji



Svaka strana novog pasoša sadržaće poseban motiv obrađen specijalnim sigurnosnim softverima, a u Službenom glasniku naveden je detaljni spisak svih štampanih mera zaštite. Izmene su u Službenom glasniku objavljene u petak 24. aprila, a stupile su na snagu osam dana od objavljivanja, 1. maja.



Za sve građane važi jedno važno pravilo - nema potrebe za stvaranjem gužvi ispred šaltera MUP-a. Iako se uvode diplomatski, službeni i civilni pasoši novog dizajna, važeći pasoši neće morati da se menjaju dok im zvanično ne istekne rok trajanja koji je u njima naveden.



Važenje: Stari pasoši važe do isteka, nema potrebe za hitnom zamenom.



Od 2000. godine do danas, Srbija je prošla kroz dve velike promene izgleda i dizajna pasoša, što je direktna posledica promena državnog uređenja.



Prethodno je plavi pasoš koji se izdavao od devedesetih, pa sve do 2008. godine. Imao je tamnoplave korice sa grbom SRJ (dvoglavi orao u modernijem stilu).



Podsetimo, iako se država 2003. transformisala u Srbiju i Crnu Goru (SCG), novi pasoši sa tim imenom nikada nisu štampani. Nastavljeno je izdavanje pasoša na kojima je pisalo "SR Jugoslavija".



Ipak, raspadom SCG, 2008. godine uveden je novi pasoš, jarkocrvene "carske" boje korice sa grbom Republike Srbije, natpisima "Republika Srbija" (iznad grba) i "Pasoš" (ispod grba) na ćirilici, engleskom i francuskom jeziku. To je ujedno i prvi biometrijski pasoš Srbije, sa ugrađenim čipom i savremenim zaštitnim elementima.



Heraldičar Ljubodrag Grujić, autor grafičkog rešenja grba i zastave Srbije, ističe da novi izgled pasoša šalje poruku o nezavisnoj i ozbiljnoj državi. Novi dizajn pasoša predstavlja pokušaj uspostavljanja metafizičkog kontinuiteta sa srpskom prošlošću, naročito sa nasleđem Nemanjića, kaže Grujić.



Izgled putne isprave Srbije, pored svoje funkcionalnosti, predstavlja civilizacijsku tekovinu koja nosi dublje značenje od samog fizičkog predmeta. Prema rečima Grujića, dizajn novog pasoša usklađen je sa državnim simbolima na čijoj se standardizaciji radilo godinama.



Govoreći o razvoju heraldičkih simbola Srbije u emisiji Prvog programa Radio Beograda "U ritmu dana", Grujić je naglasio da je knjiga standarda svih obeležja Republike Srbije, na kojoj je radio pre 16 godina, bila ključna za ispravljanje istorijskih i tehničkih nepravilnosti.



"Heraldistika opisuje čitavu državu. Grešimo u uverenju da jedan grb opisuje narod, pošto on isključivo opisuje neku vrstu teritorije", objašnjava Grujić.



On podseća da je rešenje koje je bilo u upotrebi devedesetih godina bilo opterećeno uticajima habsburške umetnosti. Novo rešenje teži vraćanju srpskom izrazu, koji predstavlja spoj domaćih tradicija i vizantijskog uticaja, uz uvažavanje nemačkih i mletačkih heraldičkih elemenata pretočenih u jednostavne linije.



Jedna od čestih nedoumica u javnosti odnosi se na prisustvo krune na grbu Republike. Grujić pojašnjava da kruna u ovom kontekstu nema monarhističko značenje.



"Kruna je simbol nezavisnosti i državnosti naše zemlje. Kraljevska kruna bi imala purpurnu postavu iznutra, a ova je prazna, kroz nju se vidi. Nemojte misliti da smo vam podvalili krunu za monarhizam, već za državu Srbiju", ističe heraldičar.



Kada je reč o promeni boje pasoša u "burgundi" (tamnocrvenu), Grujić navodi da ta nijansa ima svoj značaj.



"Meni lično zaista odgovara da bude tamnija. Dublje znači veći gravitas (težinu), veći dignitas (dostojanstvo)", navodi Grujić, piše Espreso.



Novi dizajn pasoša, prema Grujićevim rečima, predstavlja pokušaj uspostavljanja metafizičkog kontinuiteta sa srpskom prošlošću, naročito sa nasleđem Nemanjića.



"Moj utisak na ovo što sam video - poruka je 'konačno smo nezavisni, konačno smo ozbiljna država'. Poenta mog rada i poenta tog pasoša je doslovno sledeća rečenica: prava istorija Srbije tek počinje", zaključio je Grujić.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.