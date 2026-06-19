Koja je najpoželjnija destinacija u Evropi - odluka je doneta

Italija je i ove godine potvrdila svoju poziciju najpoželjnije turističke destinacije u Evropi, pokazuje najnovije istraživanje koje prenosi agencija ANSA, piše Timeout.
Prema rezultatima ankete, čak 54% Evropljana navodi Italiju kao omiljenu destinaciju za letnji odmor, čime se nalazi ispred Španije i Grčke.
Top 5 destinacija u Evropi
Istraživanje pokazuje sledeći poredak:
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Italija – 54%
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Španija – 51%
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Grčka – 46%
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Francuska – 41%
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Hrvatska – 34%
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Velika Britanija – 30%
Rezultati potvrđuju da mediteranske i zapadnoevropske zemlje i dalje dominiraju kada je reč o izboru letnjih putovanja.
Zašto turisti najviše vole Italiju?
Italija se posebno ističe po bogatom kulturnom nasleđu, istorijskim gradovima, muzejima i arheološkim lokalitetima, što je čini atraktivnom za turiste iz celog sveta.
Zanimljivo je da 61% Španaca ima pozitivan stav o Italiji, dok je visoko ocenjuju i građani Poljske, kao i regiona južne i centralno-istočne Evrope.
Novi trend: beg od masovnog turizma
Istraživanje pod nazivom „Letnji odmori Evropljana“ sprovedeno je u saradnji organizacija Confcommercio i SWG.
Jedan od najzanimljivijih trendova jeste sve veće interesovanje za autentična iskustva van velikih turističkih centara.
Čak 28% ispitanika želi da putuje u manja mesta, gde mogu da probaju lokalnu hranu i vina i dožive tradicionalni način života.
Manji fokus na noćni život i zabavu
Rezultati pokazuju da zabava više nije glavni motiv za putovanja:
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12% putnika povezuje Italiju sa kupovinom i zabavom
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9% sa noćnim životom
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6% sa sportskim aktivnostima
Ovi podaci ukazuju na promenu navika turista koji sve više traže kulturna i gastronomska iskustva.
Šta ovaj trend znači za turizam?
Stručnjaci ističu da se evropski turizam sve više okreće održivijim i manje opterećenim destinacijama, kako bi se smanjio pritisak na najposećenija mesta.
Italija, kao lider, koristi ovu prednost zahvaljujući kombinaciji istorije, gastronomije i raznolikih regiona koji nude različita iskustva tokom cele godine.
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