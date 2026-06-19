EUR EUR 117,04 117,39din 117,74
USD USD 101,55 101,86din 102,16
CAD CAD 72,01 72,23din 72,44
AUD AUD 71,42 71,64din 71,85
GBP GBP 135,18 135,59din 135,99
CHF CHF 127,15 127,53din 127,91
KURSNA LISTA

Turizam

Koja je najpoželjnija destinacija u Evropi - odluka je doneta

Italija se posebno ističe po bogatom kulturnom nasleđu, istorijskim gradovima, muzejima i arheološkim lokalitetima, što je čini atraktivnom za turiste iz celog sveta.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.13:32
0
Koja je najpoželjnija destinacija u Evropi - odluka je doneta
Foto: Shutterstock/zedspider
Proverite pasoš - zbog navedenog uslova mogu da vas vrate sa granice 
Foto:Shutterstock
 Proverite pasoš - zbog navedenog uslova mogu da vas vrate sa granice 
Prethodna vest
Potraga za zlatnom polugom od 20.000 evra - atrakcija koja ovog leta privlači hiljade posetilaca
Foto: Shutterstock/ArtBBNV
 Potraga za zlatnom polugom od 20.000 evra - atrakcija koja ovog leta privlači hiljade posetilaca
Sledeća vest

Italija je i ove godine potvrdila svoju poziciju najpoželjnije turističke destinacije u Evropi, pokazuje najnovije istraživanje koje prenosi agencija ANSA, piše Timeout.

Prema rezultatima ankete, čak 54% Evropljana navodi Italiju kao omiljenu destinaciju za letnji odmor, čime se nalazi ispred Španije i Grčke.

Top 5 destinacija u Evropi

Istraživanje pokazuje sledeći poredak:

  • Italija – 54%

  • Španija – 51%

  • Grčka – 46%

  • Francuska – 41%

  • Hrvatska – 34%

  • Velika Britanija – 30%

Rezultati potvrđuju da mediteranske i zapadnoevropske zemlje i dalje dominiraju kada je reč o izboru letnjih putovanja.

Zašto turisti najviše vole Italiju?

Italija se posebno ističe po bogatom kulturnom nasleđu, istorijskim gradovima, muzejima i arheološkim lokalitetima, što je čini atraktivnom za turiste iz celog sveta.

Zanimljivo je da 61% Španaca ima pozitivan stav o Italiji, dok je visoko ocenjuju i građani Poljske, kao i regiona južne i centralno-istočne Evrope.

Novi trend: beg od masovnog turizma

Istraživanje pod nazivom „Letnji odmori Evropljana“ sprovedeno je u saradnji organizacija Confcommercio i SWG.

Jedan od najzanimljivijih trendova jeste sve veće interesovanje za autentična iskustva van velikih turističkih centara.

Čak 28% ispitanika želi da putuje u manja mesta, gde mogu da probaju lokalnu hranu i vina i dožive tradicionalni način života.

Manji fokus na noćni život i zabavu

Rezultati pokazuju da zabava više nije glavni motiv za putovanja:

  • 12% putnika povezuje Italiju sa kupovinom i zabavom

  • 9% sa noćnim životom

  • 6% sa sportskim aktivnostima

Ovi podaci ukazuju na promenu navika turista koji sve više traže kulturna i gastronomska iskustva.

Šta ovaj trend znači za turizam?

Stručnjaci ističu da se evropski turizam sve više okreće održivijim i manje opterećenim destinacijama, kako bi se smanjio pritisak na najposećenija mesta.

Italija, kao lider, koristi ovu prednost zahvaljujući kombinaciji istorije, gastronomije i raznolikih regiona koji nude različita iskustva tokom cele godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

Italija putovanje destinacija evrop

Povezane vesti

Šta vas čeka na granici - da li možete na letovanje u Grčku ako ste na bolovanju
Foto: Bascar/Shutterstock

Šta vas čeka na granici - da li možete na letovanje u Grčku ako ste na bolovanju

09:20 | 0
Čuvajte se, prazne novčanik munjevito - opasni skriveni troškovi putovanja
Foto: Torgonskaya Tatiana / Shutterstock.com

Čuvajte se, prazne novčanik munjevito - opasni skriveni troškovi putovanja

08:14 | 0
Radnici dnevno izvlače 3000 evra - na posao kreću rano ujutru dok svi spavaju
Foto: Shutterstock/Diego Coppola

Radnici dnevno izvlače 3000 evra - na posao kreću rano ujutru dok svi spavaju

18:00 | 0
Italijani čestu naviku vozača drakonski kažnjavaju - pravilo važi i za suvozača 
Foto:Shutterstock

Italijani čestu naviku vozača drakonski kažnjavaju - pravilo važi i za suvozača 

13:35 | 0
EES sistem izaziva zastoje na granicama - turisti masovno otkazuju putovanja
Foto: Nenad Nedomacki/Shutterstock

EES sistem izaziva zastoje na granicama - turisti masovno otkazuju putovanja

09:47 | 0
Komentari (0)

Turizam

Proverite pasoš - zbog navedenog uslova mogu da vas vrate sa granice 
Foto:Shutterstock

Proverite pasoš - zbog navedenog uslova mogu da vas vrate sa granice 

13:24 Turizam
Detaljne cene u raju za turiste - na par sati od Beograda nalazi se grad koji neverovatno podseća na Italiju
Foto: Shutterstock/DaLiu

Detaljne cene u raju za turiste - na par sati od Beograda nalazi se grad koji neverovatno podseća na Italiju

13:16 Turizam
Jeftinije od Grčke i Španije - točeno pivo 2,5 evra, ručak 12, ostrvo koje postaje letnji hit broj jedan
Foto: Unai Huizi Photography/Shutterstock

Jeftinije od Grčke i Španije - točeno pivo 2,5 evra, ručak 12, ostrvo koje postaje letnji hit broj jedan

10:57 Turizam
„More je toliko prozirno...“ - porodica iz Srbije oduševljena skrivenim grčkim ostrvom
Foto: Shutterstock / Aerial-motion

„More je toliko prozirno...“ - porodica iz Srbije oduševljena skrivenim grčkim ostrvom

10:40 Turizam
Šta vas čeka na granici - da li možete na letovanje u Grčku ako ste na bolovanju
Foto: Bascar/Shutterstock

Šta vas čeka na granici - da li možete na letovanje u Grčku ako ste na bolovanju

09:20 Turizam
Čuvajte se, prazne novčanik munjevito - opasni skriveni troškovi putovanja
Foto: Torgonskaya Tatiana / Shutterstock.com

Čuvajte se, prazne novčanik munjevito - opasni skriveni troškovi putovanja

08:14 Turizam
Destinacija koju su svi birali zbog cena sada postaje skuplja - više nije raj za novčanik
Foto: Shutterstock/frantic00

Destinacija koju su svi birali zbog cena sada postaje skuplja - više nije raj za novčanik

17:19 Turizam
EES promenio sve - zaboravite na staru opuštenost i putovanja kao ranije
Foto: Ivanova Tetyana/Shutterstock

EES promenio sve - zaboravite na staru opuštenost i putovanja kao ranije

14:41 Turizam
Rajaner prodaje karte za 15 evra
Foto: Shutterstock/vivooo

Rajaner prodaje karte za 15 evra

13:58 Turizam
Ko je na vrhu, a ko na dnu liste - objavljeni rezultati kvaliteta morske vode u EU
Foto: Anton_Ivanov/Shutterstock

Ko je na vrhu, a ko na dnu liste - objavljeni rezultati kvaliteta morske vode u EU

13:38 Turizam

Najnovije

Najčitanije

8min

Pojavila se nova "caka" koju prodavci ubacuju u ugovor prilikom kupovine stana - mnoge može skupo koštati

29min

Srbija ostvarila rast BDP-a od 3,2% u prvom kvartalu 2026

51min

Posao u Hrvatskoj uz 5.000 evra bonusa i stan - uslovi kakvi se retko viđaju

1H

Objavljene nove cene goriva u Republici Srpskoj

1H

Najnoviji presek STIPS - rastu cene junadi i prasadi na jugu Srbije

1D

Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO

1D

Rajaner prodaje karte za 15 evra

1D

Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

1D

Nemačka uvodi sijestu - vrućine uzimaju danak

1D

Potiskuju kinesku dominaciju - potpisan sporazum o preradi retkih zemnih metala vredan 725 miliona dolara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 101,55 101,86 102,16
CAD CAD 72,01 72,23 72,44
AUD AUD 71,42 71,64 71,85
GBP GBP 135,18 135,59 135,99
CHF CHF 127,15 127,53 127,91

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.945,00 €
ETH ETH 1.489,12 €
LTC LTC 38,25 €
DOT DOT 0,85 €
BCH BCH 172,69 €
LINK LINK 6,98 €
BNB BNB 508,19 €
XMR XMR 280,53 €
Powered by CoinGecko API