Koja je najpoželjnija destinacija u Evropi - odluka je doneta

Italija je i ove godine potvrdila svoju poziciju najpoželjnije turističke destinacije u Evropi, pokazuje najnovije istraživanje koje prenosi agencija ANSA, piše Timeout.

Prema rezultatima ankete, čak 54% Evropljana navodi Italiju kao omiljenu destinaciju za letnji odmor, čime se nalazi ispred Španije i Grčke.

Top 5 destinacija u Evropi

Istraživanje pokazuje sledeći poredak:

Italija – 54%

Španija – 51%

Grčka – 46%

Francuska – 41%

Hrvatska – 34%

Velika Britanija – 30%

Rezultati potvrđuju da mediteranske i zapadnoevropske zemlje i dalje dominiraju kada je reč o izboru letnjih putovanja.

Zašto turisti najviše vole Italiju?

Italija se posebno ističe po bogatom kulturnom nasleđu, istorijskim gradovima, muzejima i arheološkim lokalitetima, što je čini atraktivnom za turiste iz celog sveta.

Zanimljivo je da 61% Španaca ima pozitivan stav o Italiji, dok je visoko ocenjuju i građani Poljske, kao i regiona južne i centralno-istočne Evrope.

Novi trend: beg od masovnog turizma

Istraživanje pod nazivom „Letnji odmori Evropljana“ sprovedeno je u saradnji organizacija Confcommercio i SWG.

Jedan od najzanimljivijih trendova jeste sve veće interesovanje za autentična iskustva van velikih turističkih centara.

Čak 28% ispitanika želi da putuje u manja mesta, gde mogu da probaju lokalnu hranu i vina i dožive tradicionalni način života.

Manji fokus na noćni život i zabavu

Rezultati pokazuju da zabava više nije glavni motiv za putovanja:

12% putnika povezuje Italiju sa kupovinom i zabavom

9% sa noćnim životom

6% sa sportskim aktivnostima

Ovi podaci ukazuju na promenu navika turista koji sve više traže kulturna i gastronomska iskustva.

Šta ovaj trend znači za turizam?

Stručnjaci ističu da se evropski turizam sve više okreće održivijim i manje opterećenim destinacijama, kako bi se smanjio pritisak na najposećenija mesta.

Italija, kao lider, koristi ovu prednost zahvaljujući kombinaciji istorije, gastronomije i raznolikih regiona koji nude različita iskustva tokom cele godine.

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