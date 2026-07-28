Američke uvozne carine pogodile su i jedan od najpoznatijih švajcarskih izvoznih proizvoda - sir "grijer". Proizvođači ovog čuvenog sira su, zbog pada potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama, bili primorani da smanje proizvodnju i krenu u potragu za novim tržištima.

"Grijer" je prošle godine bio obuhvaćen carinom od 10 odsto, koja je ove godine povećana na 12,5 odsto. Kao odgovor na pad izvoza, udruženje proizvođača smanjilo je proizvodnju za pet odsto kako bi sprečilo nagomilavanje zaliha i očuvalo cenu.

"Sir se jednostavno ne prodaje, a ova mera je uvedena kako bismo izbegli stvaranje viška zaliha. Istovremeno, pomaže nam da održimo stabilnu cenu", rekao je proizvođač Aleksandr Miri, koji sa porodicom tokom leta boravi na alpskim pašnjacima i proizvodi sir od mleka krava koje tu pasu.

On ističe da je smanjenje proizvodnje manje bolno nego obaranje cena.

Sjedinjene Američke Države su godinama predstavljale jedno od najvažnijih tržišta za "grijer", sa oko 13 odsto ukupne prodaje. Zbog toga su posledice novih carina posebno pogodile proizvođače.

Trgovac sirom Entoni Margo kaže da industrija intenzivno traži nove kupce širom sveta, ali upozorava da američko tržište nije lako zameniti.

"Svakodnevno radimo na pronalaženju novih tržišta. Ali SAD su ogromno tržište sa velikom kupovnom moći i jasno je da ga nije moguće zameniti preko noći", poručio je Margo, piše RT Balkan.

Proizvođači dodaju da će pronalaženje alternativnih kupaca zahtevati vreme i dodatna ulaganja, dok se švajcarski izvoznici prilagođavaju novim uslovima trgovine sa SAD.

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