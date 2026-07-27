Ipak, ova banja je dugi niz godina u senci sudskih sporova i inspekcijskih zabrana, zbog čega su objekti u banji bili zatvoreni. Pre dve godine je Grad Niš objavio Nacrt plana detaljne regulacije koji predviđa nove sadržaje kao što su ekološki kamp, rezervat lekovitog blata i zdravstveno-turistički kompleks. Ipak, ona je i dalje skriveni dragulj prirode, a lečenje u njenim termalnim vodama potraže samo oni koji to znaju.



Lekovitost vode u Banji Topilo otkrivena je slučajno pre oko 40 godina, kada su meštani koristili vir sa toplom vodom za kiseljenje konoplja. Danas, banja ima oko 200 kuća i vikendica, sa ukupnim smeštajnim kapacitetom od 500 ležajeva. Njena prirodna bogatstva predstavljaju veliki, ali neiskorićeni turistički potencijal za grad Niš.



“Godišnje ovde lek za reumatske bolesti potraži oko 2.500 turista iz Vojvodine, Beograda, Kruševca, Leskovca, Aleksinca i Niša”, kaže jedan od meštana.



Prema najstarijem zapisu iz 1832. godine, termalne vode izvora Banje Topilo koristile su se za topljenje konoplja, a meštani okolnih sela su ih smatrali kultnim i lekovitim.



Narodna predanja beleže brojne slučajeve izlečenja u Topilu, poput priče o ovčaru koji je prohodao nakon što ga je drugarica ubacila u vir tople vode.



Banja Topilo ima dva zatvorena bazena u kojima voda neprekidno dotiče direktno sa izvora. Kupanje traje 20 minuta i preporučuje se jedno kupanje dnevno. U okviru banje izgrađen je i stacionar sa sedam ležajeva, a posetiocima su na raspolaganju i prostorije za lekara i masera. Banja je tokom leta, a naročito vikendom, puna izletnika koji dolaze da provedu dan u prirodi i rashlade se u Toponičkoj reci, prenose Lepote Srbije.

Legende o lekovitim svojstvima

Jedna od najpoznatijih legendi kaže da su pastiri sa stadom ovaca zimovali na Božurištu kraj Topila. Jedan od pastira se ukočio, a njegov prijatelj ga je iz očaja uneo u vir tople vode. Nakon pola sata, ukočeni pastir je prohodao.



Postoji i priča o ovci kojoj je opala vuna. Namazali su je blatom iz Tresibare, a za nekoliko dana, ovci je počelo da raste novo runo.



U pećinama oko Topila, krajem prve polovine 19. veka, stanovnici iz Vele Polja sklonili su se od “čume” (kuge), što je dovelo do toga da se jedan od lokalnih visova zove Pazaranski kamen. Vest o lekovitim svojstvima banje prenosila se od usta do usta.



Šezdesetih godina, sanitarna inspekcija je zbog straha od epidemije dala nalog da se za piće i kupanje zabrani upotreba vode iz Topila. Oni koji su pokušavali da koriste vodu bili su rasterivani od strane policije.



Prema Nacrtu plana koji je Grad Niš stavio na javni uvid 2022. godine, u Banji Topilo planira se izgradnja zdravstveno-turističkog kompleksa, ekološkog kampa i rezervata lekovitog blata. Takođe su predviđeni sportski i komercijalni sadržaji. Banjski park bi funkcionisao kao lečilište na otvorenom, služio bi za istraživanje i edukaciju.



Planovi uključuju pešačke i biciklističke staze, mesta za odmor i okupljanje u zoni Toponičke reke, kao i ugostiteljske objekte sa sadržajima za korišćenje lekovitih voda i blata. Novi sadržaji obuhvataju i zdravstveno-turističke usluge, ekološki kamp i javni parking.

Put do Banje Topilo

Banja Topilo se nalazi 25 kilometara severno od Niša u dolini Toponičke reke. Posetioci koji nemaju sopstveno prevozno sredstvo mogu doći do banje autobusom koji polazi iz Niša na liniji Niš-Kravlje sa glavne autobuske stanice Niš-ekspresa.



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