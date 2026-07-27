Matična kompanija koja upravlja ovim kultnim preduzećem zvanično je podnela zahtev za stečaj. Generalni direktor Kurt Bibl iz firme Biebl Handelsgesellschaft mbH, koja vodi čokoladnu manufakturu, potvrdio je ove navode za dnevni list Bild:

"Borićemo se za očuvanje brenda i poslovanja i tražiti sve moguće načine da sačuvamo firmu. Prodavnice za sada ostaju otvorene", poručio je Bibl.

Plate osigurane samo za naredna tri meseca

Uprkos optimizmu rukovodstva, 14 zaposlenih strahuje za svoja radna mesta. Prema saznanjima Bilda, radnici su o kritičnom stanju u kompaniji obavešteni prošlog petka. Njihove zarade u naredna tri meseca biće bezbedne zahvaljujući stečajnoj naknadi koju isplaćuje nemačka Savezna agencija za zapošljavanje, prenosi Blic.

Ova hamburška kuća delikatesa još od 1928. godine proizvodi vrhunske čokoladne specijalitete. Godine 1998. Kurt Bibl je preuzeo manufakturu od porodice osnivača i od tada vodi proizvodnju i mrežu maloprodajnih objekata, uključujući i prestižnu lokaciju u poznatom tržnom centru Hanseviertel. Ipak, bogata istorija nije uspela da sačuva firmu od teškog finansijskog sloma.

Razlozi za uvođenje stečaja su višestruki, a ključni udarac zadali su drastičan rast troškova sirovina i energije, ali i primetna uzdržanost potrošača.

"Cene kakaoa su eksplodirale, maloprodaja je bila pod ogromnim pritiskom troškova, dok su se marže konstantno smanjivale. Bio sam primoran da reagujem i potražim stručnu pomoć", iskren je Bibl.

Nakon konsultacija, direktor je doneo odluku o pokretanju postupka. Za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Nils Krauze iz konsultantske mreže Ecovis. Ovaj pravnik trenutno analizira sve opcije za restrukturiranje, a u igri je i potpuna prodaja preduzeća novom investitoru.

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