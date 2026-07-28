Norveška, Švedska, Island, Danska i Finska postaju nova letnja utočišta za one koji žele da odmore bez tropskih temperatura, nesnosne sparine i vrelih noći. Nekada su ove zemlje bile izbor avanturista i ljubitelja prirode, a danas ih sve više biraju i turisti koji samo žele prijatnu klimu i beg od ekstremnih vrućina.

Od odmora na plaži do odmora u prirodi

Promena klime i sve češći toplotni talasi utiču i na turističke navike. Mnogi putnici više ne traže samo sunce i more, već destinacije gde mogu da šetaju, istražuju i provode vreme napolju bez iscrpljujuće vrućine.

Na severu Evrope letnje temperature često su znatno prijatnije nego na jugu kontinenta. Dok se u mnogim mediteranskim zemljama tokom jula i avgusta temperature penju iznad 35 stepeni, u gradovima poput Osla, Stokholma, Helsinkija ili Rejkjavika leto je mnogo blaže, sa temperaturama koje omogućavaju aktivan odmor.

Norveška - fjordovi umesto vrelog asfalta

Norveška je među destinacijama koje poslednjih godina privlače sve veći broj turista željnih svežine. Njeni fjordovi, planine, vodopadi i beskrajni pejzaži nude potpuno drugačiji doživljaj leta.

Umesto celodnevnog ležanja na plaži, turisti biraju krstarenje fjordovima, planinarenje, vožnju kroz spektakularne predele i boravak u prirodi. Posebna atrakcija su severni delovi zemlje gde tokom leta dan gotovo ne prestaje, zahvaljujući fenomenu ponoćnog sunca.

Island - zemlja gde leto liči na proleće

Island je poslednjih godina postao simbol bekstva od vrelih leta. Ostrvo vulkana, glečera i gejzira nudi potpuno drugačiji odmor - kupanje u termalnim izvorima, obilazak vodopada i istraživanje jedinstvenih pejzaža.

Za mnoge putnike najveća prednost Islanda je upravo klima. Dok se južna Evropa suočava sa toplotnim udarima, na Islandu se tokom leta temperature uglavnom kreću u prijatnijim okvirima.

Švedska, Danska i Finska - severni ritam života

Švedska privlači turiste velikim jezerima, šumama i mirnim gradovima, dok Danska nudi spoj obale, istorije i opuštenog načina života. Finska je posebno zanimljiva ljubiteljima netaknute prirode – hiljade jezera, guste šume i čuvene saune postaju idealan beg od letnje žege.

Sve više putnika bira upravo ove zemlje jer nude ono što je tokom vrelih talasa postalo pravi luksuz - prijatan vazduh i mogućnost da se vreme provodi napolju.

Turistička mapa se menja

Stručnjaci za turizam već godinama ukazuju da klimatske promene menjaju način na koji ljudi biraju destinacije. Nekada su najtraženiji bili najtopliji meseci i sunčane plaže, dok sada sve više turista traži "hladnije leto".

To ne znači da će mediteranske destinacije izgubiti popularnost, ali trend pokazuje da sever Evrope dobija novu ulogu - postaje alternativa za one koji žele odmor bez ekstremnih temperatura.

Za mnoge građane leto više nije sinonim samo za sunce i more. U vremenu kada vrućine postaju sve intenzivnije, pravo zadovoljstvo postaje pronaći mesto gde se može normalno disati. A upravo zato sever Evrope postaje novi pravac za beg od paklenih temperatura.

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